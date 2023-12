Dziś ruszają posezonowe wyprzedaże. Niezbyt dobre wieści dla klientów

Dziś w Polsce rusza sezon przecen w sklepach. Jak pisze „Rzeczpospolita", oczekujący wielkich rabatów mogą się rozczarować. – Wolimy się skupić na utrzymywaniu marż, a nie walce o pompowanie sprzedaży. Z perspektywy firmy to zdecydowanie ważniejsze – przyznaje w rozmowie z gazetą jeden z odzieżowych detalistów.

„Wyprzedaże będą mizerne"

W efekcie wyprzedaże będą mizerne, realnie bardziej zauważalne jedynie w przypadku pojedynczych sztuk.

Dziennik zwraca uwagę, że wiele firm już wcześniej umiarkowanie entuzjastycznie planowało dostawy, by nie zostać ze zbyt wielkimi zapasami towaru. Wyprzedaże to bowiem domena wszystkich typów sklepów, choć latami kojarzyły się one głównie ze sprzedawcami odzieży. Ogólnie w tym roku liczba promocji spada, co w końcówce roku będzie także mocno widoczne.

Gdzie najwięcej promocji?

– Najwięcej promocji – zresztą jak rok temu – zrobią sieci RTV-AGD oraz drogerie/apteki. I będą to raczej dwucyfrowe wzrosty r/r. Natomiast wśród sklepów spożywczo-przemysłowych prym będą wiodły dyskonty, ale mogą to być co najwyżej jednocyfrowe skoki rok do roku. Liczę też na to, że w tym roku hipermarkety będą na niewielkim plusie, bo w zeszłym roku były na ponad 14-proc. minusie – mówi „Rzeczpospolitej" Maciej Tygielski, ekspert rynku handlowego.

– Na minusie w tym roku mogą być też sieci DIY (sklepy budowlano-remontowe) oraz sklepy osiedlowe, które w okresie świątecznym nie walczą o sprzedaż artykułów typowo świątecznych, bo ich rola w handlu jest nieco inna. One mają być wygodne i szybko dostępne w razie potrzeby, jak czegoś np. zabraknie – dodaje.

