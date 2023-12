Takiej wyprzedaży nie było tu dawno. W CCC aż do 50 proc. taniej

Choć CCC regularnie przygotowuje kody rabatowe i akcje promocyjne, to rabaty zwykle wynoszą od 10 do 15 proc. Tym razem zniżki są szczególnie wysokie. Z okazji zbliżającego się końca roku i świąt Bożego Narodzenia sieć rozpoczęła wyprzedaż. W sklepach znaleźć można buty idealne na jesień i zimę, ale też wiele innych produktów. Sprawdziliśmy, ile kosztują.

Wyprzedaż do -50 proc. w sklepach CCC

Sklepy CCC należą do polskich przedsiębiorców. Zakupy w tym miejscu nie tylko pozwalają wzbogacić nam naszą garderobę, ale też wesprzeć tutejszy rynek handlowy. Sieć ma do zaoferowania bardzo bogaty wybór produktów m.in. tak kultowych marek jak DeeZee oraz adidas, Puma, Reebok, New Balance, Converse czy Vans.

W ramach aktualnej wyprzedaży produkty tańsze są do 50 proc. Zaoszczędzimy zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online. Akcja trwa do 28 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, że im później zdecydujemy się na zakupy, tym wybór kolorów czy rozmiarów może być mniejszy.

Wyprzedaż w CCC. To kupimy taniej

Tańsze o 50 proc. w CCC są produkty damskie, męskie i dziecięce. Na liście znajdują się nie tylko buty, ale też torebki czy plecaki. Najbardziej opłaca się sięgnąć po trzewiki i botki zimowe. Do wyboru mamy wiele tych ocieplanych z futerkiem czy kożuszkiem. Jednym z hitów są modne buty Clara Barson w kolorze beżowym lub czarnym w cenie 135,99 zł – są tańsze o 20 proc. Jednym z najmodniejszych modeli są też botki dziecięce Nelli Blu wykonane z wykonane z włókienniczego ciepłego materiału. Kosztują 95,99 zł, zamiast 119,99 zł.

Najwięcej, zaoszczędzimy przy zakupie plecaków dziecięcych z serii Peppa Pig, Disney Classic, Frozen czy Mickey&Friends. Większość z nich tańsza jest o około 42 proc. Produkty kupimy za około 69,99 zł, a nawet około 39,99 zł. Wyjątkowo tanie są też kapcie dziecięce i tenisówki.

Każdy, kto chce zaoszczędzić, może sięgnąć również po buty idealne na wiosnę. Hitem są loafersy skórzane z klamrą od Gino Rossi za 199,99 zł zamiast 349,99 zł, mokasyny Jenny Fairy w cenie 79,99 zł, czarne klasyczne półbuty Jenny Fairy za 79,99 zł czy Sneakersy tej samej marki za 99,99 zł, zamiast 169,99 zł.

Czytaj też:

Klienci rezygnują, gdy nie ma płatności odroczonej. To dla nich ważna usługaCzytaj też:

Trudna sytuacja firm odzieżowych. Liczą na jesień