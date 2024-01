Inflacja w Turcji znów rośnie. Prawie 65 proc.

Z danych przedstawionych przez Turecki Instytut Statystyczny wynika, że inflacja w tym kraju wyniosła w grudniu 64,77 proc. rok do roku, wobec niespełna 62 proc. w listopadzie 2023 roku. Najnowszy odczyt był nieznacznie niższy niż oczekiwali ekonomiści, bowiem konsensus rynkowy zakładał 65,1 proc.

Inflacja w Turcji wciąż bardzo wysoka

W ujęciu rocznym najszybszy wzrost cen odnotowano w kategorii „hotele, kawiarnie i restauracje” (o 93,24 proc. rok do roku), a także w kategoriach „edukacja" oraz „zdrowie" (odpowiednio 82,06 proc. i 79,59 proc.). Najwolniej rosły natomiast ceny w kategorii „mieszkalnictwo” i „odzież i obuwie" (odpowiednio o 40,39 proc. i 40,74 proc. rok do roku).

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,93 proc. To wynik nieco niższy od prognoz zakładających odczyt na poziomie 3,1 proc. Jak zauważa serwis Bankier.pl, był to co prawda najwolniejszy miesięczny wzrost cen od maja, co nie zmienia jednak faktu, że od wakacji inflacja wyraźnie przyspieszyła z niespełna 40 proc. do ponad 60 proc. w skali roku.

Portal zwraca uwagę, że rosnące ceny w Turcji to efekt powyborczego osłabienia liry oraz nowych podatków nałożonych przez władze.

Przypomnijmy, że inflacja w Turcji zaczęła wyraźnie rosnąć pod koniec 2021 roku. Szczyt nastąpił w październiku 2022 roku, gdy przekroczyła 85,5 proc. w ujęciu rok do roku. Był to najwyższy odczyt od 1998 roku. Ceny żywności zdrożały wówczas o 99 proc. w ujęciu rocznym, zaś o 85 proc. wzrosły koszty czynszów i innych opłat związanych z mieszkaniami.

Znacząca podwyżka płacy minimalnej

Chcąc zrekompensować obywatelom nieustanny wzrost cen, rząd Turcji zdecydował o podwyżce płacy minimalnej od nowego roku aż o 49 proc. do równowartości 520 euro miesięcznie. – Cieszymy się, że po raz kolejny możemy spełnić nasze zobowiązanie, aby zapobiec zmiażdżeniu naszych pracowników przez inflację – powiedział minister pracy Vedat Işıkhan.

Wprowadzenie podwyżki minimalnego wynagrodzenia wiązane jest również z wiosennymi wyborami samorządowymi. Szacuje się, że najniższą krajową otrzymuje w Turcji jedna trzecia obywateli. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że tak radykalny wzrost płacy minimalnej doprowadzi do kolejnego wzrostu inflacji.

Czytaj też:

Argentyńczycy stracą połowę oszczędności. Rząd zdecydował się na desperacki ruchCzytaj też:

Wiceprezes NBP: Obserwujemy duże spadki oczekiwań inflacyjnych