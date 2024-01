Nowy program mieszkaniowy rządu. Minister podał konkrety

Przed tygodniem Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że ustawowy łączny limit na rok 2023 i rok 2024 na dopłaty do programu „Bezpieczny kredyt 2 proc." został wyczerpany. Uruchomiony w lipcu zeszłego roku program – jak podał resort – zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą.

Szczegóły nowego programu mieszkaniowego

Ta oferta to program „Mieszkanie na start", którego szczegóły przedstawił dziś minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, podkreślając, że ruszają nad nim konsultacje.

— To jest projekt do dyskusji i szerokich konsultacji z bankami i organizacjami konsumentów. Ma wspierać rynek podażowy, by ci, co budują, wiedzieli, że będzie takie wsparcie. Budownictwo to jest koło zamachowe każdej gospodarki. Musimy podtrzymać możliwość wzrostu budowy mieszkań i temu ma służyć program Mieszkanie na start — powiedział szef resortu rozwoju i technologii, cytowany przez Business Insider Polska.

W programie będzie obowiązywał limit wiekowy dla singli do 35. roku. Pozostałe gospodarstwa takiego limitu nie będą miały. Będą natomiast limity dochodowe, progi mają wynosić:

10 tys. zł brutto dla 1-osobowego



18 tys. dla 2-osobowego



23 tys. dla 3-osobowego



28 tys. dla 4-osobowego



33 tys. dla 5-osobowego.



W programie przewidziano wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę, do kwoty 500 zł, co oznacza, że przekroczenie limitu nie pozbawi dopłaty.

Program ruszy w połowie roku

Podobnie jak w przypadku programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.", ze wsparcia będzie można skorzystać na zakup pierwszego mieszkania. Wyjątek będzie dotyczyć rodzin 5-osobowych.

Oprocentowanie wyniesie:

1,5 proc. dla gospodarstw 1 i 2-osobowych



1 proc. dla 3-osobowych



0,5 proc. dla 4-osobowych



0 proc. dla 5-osobowych



Dopłaty do oprocentowania będą przez 10 lat, ale wyniosą nie więcej niż:

200 tys. zł dla gospodarstwa 1-osobowego



400 tys. zł dla 2-osobowego



450 tys. zł dla 3-osobowego



po 50 tys. za każdą kolejną osobę.



Minister rozwoju i technologii zapowiedział, że nowy program mieszkaniowy rządu zostanie uruchomiony w połowie roku. Hetman poinformował również, że w budżecie na 2024 rok zarezerwowano na program 500 mln zł.

