Lokaty na trzy miesiące. Szczęśliwa „siódemka" tylko w jednym banku

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty bankowe na trzy miesiące. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty na 3 miesiące. Bank Millennium liderem

Liderem rankingu pozostaje Lokata „Lubię to Polecam” proponowana przez Bank Millennium z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta, którzy skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Owe warunki to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Wpłacać można od 500 do 25 000 zł. Bankier.pl zwraca uwagę, żę maksymalna stawka w rankingu na ten okres utrzymuje się od października ubiegłego roku.

Na drugim miejscu zestawienia znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku. Wybierając ten depozyt, można otrzymać stawkę w wysokości 6,60 proc. w skali roku. W tym wypadku aby skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta w instytucji. Wpłacać można od 2000 do 40 000 zł.

Podium zamyka Lokata na Start od Inbanku, gdzie stawka wynosi 6,25 proc. w skali roku. Oferta ta kierowana jest do nowych klientów. Wpłacać można od 1000 do 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Gdzie 6 proc?

Aż trzy banki oferują 6 proc. oprocentowanie. Chodzi o:

Bank Nowy – NOWYdepozyt 3M Gwarantowany (oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy, wpłacać można do 100 000 zł),



Citi Handlowy – Twoja Lokata (oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, maksymalna kwota wpłaty to 20 000 zł),



Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce – Lokata Plus (w tym wypadku z oferty również mogą skorzystać posiadacze konta w banku, wpłacać można od 100 000 zł – dla niższej kwoty obowiązuje stawka 5,70-5,95 proc.).



