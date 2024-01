Lokaty na miesiąc. „Ósemka" na czele

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem miesięcznych lokat bankowych. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider

Zdecydowanym liderem zestawienia pozostaje lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. w skali roku, czyli tyle samo co przed miesiącem (dwa miesiące temu było to 8,60 proc.). Lokata skierowana jest do nowych klientów, którzy założą w banku rachunek depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 10 000 zł.

Wiceliderem rankingu nadal są dwie oferty na 6,00 proc. w skali roku. Pierwsza to Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Oprócz warunku posiadania konta osobistego bank stosuje dość oryginalny wymóg – propozycja jest skierowana wyłącznie do osób, które w ciągu ostatnich 30 dni miały urodziny. Na tę lokatę można wpłacać od 1000 do 25 000 zł. Jest ona dostępna w aplikacji mobilnej banku. Druga oferta to Lokata Plus proponowana przez Toyota Bank. W tym wypadku jedynym kryterium jest posiadanie konta w instytucji. Wpłacać można od 2000 do 40 000 zł.

Specyficzny warunek dla zainteresowanych lokatą

Podium zamyka Promocyjna Lokata Facto od BFF Banking Group. W tym wypadku również oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 5,25 proc. w skali roku. Mamy jednak specyficzny warunek dla zainteresowanych skorzystaniem z produktu. Oferta jest bowiem skierowana do posiadaczy rachunku depozytowego, którzy złożyli zlecenie przekazania zgromadzonych środków na rachunek zewnętrzny, a następnie wycofały to zlecenie. Oszczędności wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów. Bank wyznaczył bardzo wysoki limit wpłaty, który wynosi 12 mln zł (minimalna kwota to 5000 zł).

Podobnie jak przed miesiącem w pierwszej piątce zestawienia znalazły się jeszcze Lokata Plus proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5 proc. oraz Lokata standardowa od Inbanku z oprocentowaniem na poziomie 4 proc.

Czytaj też:

Lokaty na rok. Oprocentowanie zdecydowanie niższe niż przed rokiemCzytaj też:

Zwolnienia w dużym banku. Pracę straci 1450 osób