Ustawa okołobudżetowa na 2024 r. Jest decyzja Sejmu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa została we wtorek uchwalona przez Sejm. Poparło ją 408 posłów, a 15 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na onkologię dziecięcą i psychiatrię dziecięcą, a także na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów. Ustawa zakłada również podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. oraz o ok. 33 proc. w przypadku osób początkujących (dzięki temu otrzymają po 1,5 tys. zł więcej).

Teraz dokument trafi do Senatu. Jeśli senatorowie zaakceptują ustawę okołobudżetową, to trafi ona do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Pierwsze czytanie ustawy okołobudżetowej – jak przypomina Money.pl – odbyło się na początku stycznia w sejmowej Komisja Finansów Publicznych. Jej projekt został przygotowany przez rząd Donalda Tuska po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę okołobudżetową na rok 2024 z uwagi na zapisy o przekazaniu łącznie blisko 3 mld zł mediom publicznym.

Posłowie przed przyjęciem ustawy poparli cztery poprawki, które złożono w trakcie drugiego czytania projektu. Dotyczyły one m.in. przesunięcia wypłaty pierwszej raty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 roku, czy zamrożenia tzw. kominówek, czyli wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze. Zmiany mają wejść w życie w następnym miesiącu od wejścia w życie ustawy okołobudżetowej.

