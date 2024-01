Praca zdalna już nie tak atrakcyjna? Zaskakujące wyniki badania

Firma NTT DATA zapytała pracowników z ponad 25 krajów, w tym z Polski, o preferowany model pracy. Z badania, którego wyniki przytacza Bankier.pl wynika, że obecnie jedynie 30 proc. pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zaś pozostałe 70 proc. pracuje z biura, w pełnym wymiarze, bądź hybrydowo. Tylko co piąty pracownik (21 proc.) twierdzi, że chciałby pracować wyłącznie zdalnie.

Praca zdalna czy z biura? Pracownicy o idealnym scenariuszu

Według Katarzyny Kuciel, konsultantki HR z firmy Happyworkinglife.pl, chęć pracy z biura to dobry znak, bo pandemia i dwa ostatnie lata wpłynęły bardzo istotnie na pogorszenie samopoczucia pracowników i obniżenie ich efektywności. – Wielu z nich ze względu na spłycenie relacji międzyludzkich w firmie w związku z pracą na odległość, nie widzi dzisiaj sensu w pracy, markując realizację zadań – komentuje Kuciel.

– To m.in. efekt tego, że przedsiębiorstwa w żaden sposób nie były przygotowane do funkcjonowania w modelu zdalnym czy hybrydowym. Podobnego kryzysu psychicznego w firmach na taką skalę w praktyce zawodowej nie obserwowałam od ponad 20 lat – dodaje.

Z badania wynika, że 53 proc. pracowników działających w modelu hybrydowym, spędza w biurze ponad połowę swojego czasu. Sami pracownicy pytani o idealny scenariusz, najczęściej wskazywali, iż chcieliby spędzać w biurze połowę czasu lub więcej (56 proc.), z czgo 28 proc. chciałoby pracować z domu nie dłużej niż dwa dni, a pozostałe 28 proc. połowę tygodnia. Tylko co dziesiąty respondent chciałby wykonywać swoje obowiązki z domu przez więcej niż cztery dni. Z kolei 43 proc. ankietowanych chciałoby pracować przez większą część tygodnia zdalnie.

– Wbrew pozorom, pracownicy wcale nie chcą całkowicie rezygnować z biur – podkreśla Mikołaj Zaleski, Senior Solutions Manager CX i EX z NTT DATA. – Traktują je nie tylko jako miejsce pracy, ale też jako przestrzeń emocjonalną, w której mogą poczuć się częścią zespołu, porozmawiać z ludźmi, których znają i z którymi dobrze się czują. Jedno jest jednak pewne: praca hybrydowa z nami pozostanie, a to oznacza, że firmy muszą przemodelować powierzchnie biurowe i zaadaptować je do potrzeb pracowników, których istotna część pracuje i będzie pracować hybrydowo. Statystyki pokazują, że praktycznie w każdym organizowanym spotkaniu przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie – dodaje.

W badaniu NTT DATA wzięło 1442 respondentów z 25 krajów, w tym także z Polski.

Czytaj też:

Nowy trend odmieni rynek pracy. „To początek końca pracy zdalnej"Czytaj też:

Amazon ma dość pracowników, którzy przesadzali z pracą zdalną. Dostali ostrzeżenie