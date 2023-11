Firmy ściągają pracowników do biur. Jednocześnie zmniejszają ich powierzchnię

Z nowego badania wynika, że firmy namawiają pracowników do powrotu do biur, jednocześnie ograniczając powierzchnię biurową, co z kolei pozostawi pracownikom mniej miejsca do pracy. Robin Powered, platforma rezerwacji biurowych, przeprowadziła ankietę wśród 530 właścicieli firm i menedżerów obiektów w całych Stanach Zjednoczonych na temat tego, jak obecnie wykorzystywana jest przestrzeń biurowa ich firmy i jak będzie wyglądać przyszłość fizycznego biura.

Firmy zmniejszają powierzchnię biur

Okazało się, że od początku pandemii 80 proc. firm zmniejszyło, a kolejne 75 proc. planuje zmniejszyć powierzchnię biur w przyszłym roku.

Ponad 60 proc. firm, które odpowiedziały na ankietę, stwierdziło, że płaci 50 dolarów lub więcej za metr kwadratowy swojej powierzchni biurowej. W rezultacie ponad dwie trzecie planuje zmniejszyć powierzchnię biurową o 50 proc. lub więcej, a prawie jedna trzecia planuje dostosować wielkość biura o jedną czwartą lub mniej.

Powrót do biur

Jednocześnie 88 proc. firm wymaga, aby pracownicy pracowali w biurze przez określoną liczbę dni, a 52 proc. wymaga, aby pracownicy spędzali w biurze co najmniej cztery dni w tygodniu.

Nakaz powrotu do biura to wysiłek właścicieli firm mający na celu maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowej, biorąc pod uwagę wysokie koszty związane z wynajmem.

Jednak 40 proc. respondentów w ankiecie stwierdziło, że wykorzystuje tylko połowę dostępnej powierzchni biurowej lub mniej, a tylko 28 proc. stwierdziło, że wykorzystuje 100 proc. swojej powierzchni.

Wiele dużych firm, w tym Meta, Google, Dropbox i Salesforce, w zeszłym roku ograniczyło powierzchnię biurową w ramach cięcia kosztów.

