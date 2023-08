Amazon ma dość pracowników, którzy przesadzali z pracą zdalną. Dostali ostrzeżenie

Praca zdalna i praca hybrydowa, to dla wielu pracowników najlepsza rzecz, jaka wyniknęła z pandemii COVID-19. Wiele osób, mimo tego, że największe zagrożenie już dawno minęło, nadal pracuje w takim modelu. Niektórzy pracodawcy mają z tym coraz większy problem.

Amazon ostrzega pracowników

To, co bywa błogosławieństwem dla pracowników, często jest problemem dla firm. Największe spółki technologiczne od dłuższego czasu namawiają swoich pracowników do powrotu do biur. Część z nich zaczyna jednak tracić cierpliwość do osób, które nie chcą przystosować się do nowego trybu pracy.

Amazon zwrócił się do tego typu osób w specjalnym mailu. Zarząd napisał w nim, że obecność pracowników w biurze jest monitorowana, a osoby, które otrzymały rzeczonego maila, miały zdecydowanie zbyt niski współczynnik pracy w biurze w porównaniu z pracą w domu. Jak czytamy „nie spełniały oczekiwań firmy, aby spotykać się ze współpracownikami co najmniej trzy razy w tygodniu” .

Firmy mają dość pracy zdalnej

Amazon nie jest pierwszą firmą, która otwarcie i rygorystycznie podchodzi do nadużywania pracy zdalnej. Szczególnie aktywne w sprowadzaniu pracowników z powrotem do biur są spółki technologiczne. Dużo bardziej restrykcyjne zasady wprowadził już m.in. Disney i, co ciekawe, firma, która wybiła się na pracy zdalnej i dzięki pandemii, czyli Zoom.

Ostrzegawcze maila w Amazonie trafiły do osób, które nie przestrzegały zasady trzech dni w biurze przez pięć z ostatnich ośmiu, bądź trzy z ostatnich czterech tygodni. Co ciekawe, część pracowników twierdzi, że otrzymała tego typu korespondencję przez pomyłkę. Zatrudnieni w gigancie handlu zastanawiają się także, czy tego typu ostrzeżenia nie są zapowiedzią nadchodzących, jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów.

