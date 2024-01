Minister pośpieszyła się z informacją o miliardach dla Polski? Na to wygląda

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w piątek wieczorem napisała w mediach społecznościowych, że Polska wkrótce otrzyma kolejne pieniądze z funduszy strukturalnych. „Mamy potwierdzenie z KE – Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych – 76 mld euro na realizację programów do 2027 r”. – poinformowała za pośrednictwem platformy X.

Co z 76 mld euro?

Brukselska korespondentka RMF FM dotarła jednak do informacji, że jak dotąd Komisja Europejska nie potwierdziła, że Polska spełnia 3 warunki niezbędne do uruchomienia funduszy spójności wartych 76 mld euro (z budżetu na lata 2021-2027). Na razie Polska zrobiła pierwszy krok w sprawie pierwszego warunku wypłaty, który dotyczy wymogów Karty Praw Podstawowych, czyli zapewnienia procedury odwoławczej (możliwości składania skarg), a więc niezależności sądownictwa. Warszawa przesłała w środę tzw. samoocenę.

„Polska oficjalnie poinformowała Komisję, że według niej spełniła warunek niezbędny w obszarze niezawisłości sądów” – przekazał RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker. KE analizuje teraz wniosek i musi zadecydować, czy Polska spełnia warunek w dziedzinie niezależności sądownictwa. Decyzja zostanie podjęta najpóźniej za 3 miesiące.

Polska musi spełnić jeszcze dwa warunki

By odblokować pieniądze, polskie władze muszą spełnić jeszcze dwa warunki, które determinują wypłatę w dziedzinach transportu i ochrony zdrowia. Komisja oczekuje planu inwestycji transportowych (wdrożenie „kompleksowego planowania transportu”) oraz planów potrzeb inwestycyjnych w sektorze zdrowia („strategiczne ramy polityki w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej”). W tych sprawach trwają rozmowy pomiędzy Polską a KE; warunki te nie są jeszcze spełnione.

Politycy partii rządzącej zaczęli już dzielić 76 mld, których szybką wypłatę zapowiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz. – W końcu te pieniądze trafią do polskiej gospodarki. To środki potrzebne na inwestycje, a te w ostatnich latach były na bardzo niskim poziomie. Czekamy oczywiście na środki z KPO, które również Polsce się należą i są bardzo potrzebne. W poniedziałek prowadziliśmy w Brukseli rozmowy dotyczące środków unijnych. Jestem optymistą – powiedział w czwartkowych „Faktach po Faktach” szef resortu finansów Andrzej Domański. – To bardzo ważne środki z punktu widzenia długoterminowej konkurencyjności – zaznaczył.

