Wielki protest rolników w Brukseli. "Wasz import, nasza klęska"

W czwartek, w dniu szczytu unijnych przywódców, rolnicy zorganizowali w Brukseli wielki protest. Ponad tysiąc ciągników zablokowało plac Luksemburski i drogi dojazdowe.

Protest rolników w Brukseli

Traktory pojawiły się przed Parlamentem Europejskim w środę wieczorem. Wcześniej teren wokół europarlamentu został ogrodzony zasiekami.

Do Brukseli przyjechali głównie rolnicy belgijscy, ale są też francuscy, włoscy, hiszpańscy i irlandzcy. Protestują m.in. przeciwko polityce i regulacjom UE dotyczącym rolnictwa oraz importowi produktów rolniczych z innych krajów. Wśród haseł, jakie pojawiły się na maszynach rolniczych są m.in: „Powstrzymajmy to szaleństwo", „wasz import, nasza klęska", „to nie jest Europa, której chcemy". Rolnicy chcą, by dotarły one do przywódców unijnych.

Rolnicy oczekują zmian w polityce rolnej, które zapewniłyby im godne warunki do pracy i utrzymania. Obawiają się, że konkurencja ze strony importu z krajów trzecich doprowadzi do spadku cen ich produktów, co spowoduje zmniejszenie ich dochodów i może nawet doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw.

– To jest protest przeciwko polityce Unii Europejskiej, która niszczy europejskie rolnictwo. Rosnące koszty produkcji, spadające ceny produktów i unijne normy środowiskowe to prawdziwa klęska dla naszych gospodarstw. Apelujemy do europejskich przywódców o zmianę tej polityki – powiedział Jan Van Keimpema, przedstawiciel belgijskiego związku rolników.

Komisja Europejska zaproponowała w środę przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import z Ukrainy do UE na kolejny rok oraz tymczasowe odstępstwo od przepisów Wspólnej Polityki Rolnej dla unijnych rolników na 2024 rok.

