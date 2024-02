13. pakiet sankcji na Rosję. Jest decyzja UE

W przededniu drugiej rocznicy napaści Kremla na Ukrainę Rada Unii Europejskiej przyjęła 13. pakiet sankcji wobec Rosji. Jak podaje Polskie Radio, w piątek po 10.00 zakończyła się tak zwana procedura pisemna. W środę wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnęli ambasadorowie krajów członkowskich przy UE. Restrykcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym Dzienniku Urzędowym, co ma nastąpić jeszcze dziś.

13. pakiet sankcji na Rosję. Co zawiera?

W ramach najnowszego pakietu sankcji 106 osób i 88 firm zostało wpisanych na tzw. czarną listę z zakazem wjazdu do UE i zablokowanymi majątkami w Europie. Restrykcjami zostały objęte także kolejne firmy spoza Rosji, które pomagają jej obchodzić sankcje. Zostały one wpisane na drugą listę i nie będą już mogły kupować w Europie produktów podwójnego zastosowania, które Moskwa wykorzystuje do produkcji dronów.

Po zatwierdzeniu 13. pakietu sankcji szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał w oświadczeniu, że po dwóch latach od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Unia Europejska utrzymuje presje na rosyjski reżim. – Dziś jeszcze zaostrzamy sankcje wobec rosyjskiego sektora wojskowego i obronnego, wymierzone w kolejne firmy w państwach na świecie, które dostarczają sprzęt – podkreślił Borrell.

Szef unijnej dyplomacji podkreślił jednocześnie jedność w determinacji Unii Europejskiej w zwalczaniu rosyjskiej machiny wojennej oraz we wsparciu Ukrainy w jej walce o niepodległość, integralność terytorialną i suwerenność.

Borell zwrócił uwagę, że nowe restrykcje obejmują osoby i instytucje odpowiedzialne za nielegalne deportacje ukraińskich dzieci. Są one wywożone w głąb Rosji i na Białoruś i tam przymusowo adoptowane.

Sankcjami zostaną objęci także wojskowi, szefowie spółek z kompleksu wojskowo-przemysłowego, sędziowie i przedstawiciele władz marionetkowych na okupowanych przez Rosjan terytoriach Ukrainy.

Przypomnijmy, że poprzedni pakiet sankcji na Rosję Unia Europejska przyjęła pod koniec grudnia ubiegłego roku. Kluczowym elementem 12. pakietu był zakaz importu diamentów z Moskwy. Bruksela zdecydowała się też na wprowadzenie embarga na import rosyjskiego LPG z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

