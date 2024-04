mBank wystraszył się odejść klientów? Wprowadził nową opcję

W zeszłym miesiącu mBank zapowiedział podwyżki w cenniku, co spotkało się z falą niezadowolenia ze strony klientów. Zmiany uderzały przede wszystkim w tych, którzy chcą mieć gotówkę w portfelach. Najważniejsza z nich zakładała, że bankomaty Euronetu będą traktowane jako obca sieć i za wypłaty trzeba będzie płacić 5 zł, niezależnie od wypłacanej kwoty (do tej pory powyżej 100 zł wypłaty były darmowe). Bank zmienił też zasady naliczania należności za wypłaty gotówki Blikiem np. w sklepach.

mBank oferuje nowe konto

Tymczasem jak zauważa „Gazeta Wyborcza", wraz z początkiem kwietnia mBank, wprowadził po cichu nowe konto, pod nazwą eKonto do usług. Nowe konto umożliwi klientom (dotychczasowym i przyszłym) obniżkę opłat za wypłaty z bankomatów (choć i tak nie będą one darmowe).

Gazeta podaje, że eKonto do usług będzie bezpłatne (nie trzeba spełniać żadnych warunków), a za kartę do konta płaci się 9 zł miesięcznie, chyba że klient wykona nią transakcje za co najmniej 350 zł. Co istotne, darmowe będą wypłaty ze wszystkich bankomatów powyżej kwoty 300 zł. Dla mniejszych kwot prowizja wynosi 2,5 zł, czyli połowę tego, co po podwyżkach w przypadku posiadacza eKonta osobistego, przy wypłatach z obcych bankomatów.

Na pytanie, czy wprowadzenie nowego konta to odpowiedź na reakcję klientów, Emilia Kasperczak z biura prasowego mBanku odpowiada: – Regularnie wprowadzamy zmiany do naszej oferty, wycofujemy niektóre produkty lub wdrażamy inne. W mBanku proces przygotowania nowego typu rachunku trwa kilka miesięcy. Parametry eKonta do usług zostały uzgodnione jeszcze w 2023 roku. Następnie wdrażaliśmy je w naszych systemach. Gdy zakończyliśmy tzw. parametryzację, poinformowaliśmy klientów o nowym koncie. Wiadomość o wejściu do oferty eKonta do usług opublikowaliśmy na naszej stronie pod koniec marca.

