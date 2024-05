BLIK coraz bardziej popularny. Liczba transakcji wzrosła o niemal 40 proc.

Dane Polskiego Standardu Płatności wskazują, że w pierwszym kwartale tego roku liczba transakcji dokonanych BLIKIEM wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Łączna wartość przeprowadzonych 518 mln operacji to 73,9 mld zł.

Najwięcej transakcji BLIKIEM w e-commerce

Najwięcej transakcji BLIKIEM zostało zrealizowanych w e-commerce. Okazuje się, że co druga płatność odbyła się właśnie w tym kanale. W analizowanym okresie użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci aż 264,9 mln razy, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 37,8 mld zł wobec 26,9 mld zł rok wcześniej, a średnia wartość pojedynczego zakupu online to 143 zł.

– Obserwowany z kwartału na kwartał wzrost liczby transakcji nie tylko potwierdza zaufanie konsumentów do BLIKA, ale także świadczy o ich rosnącej gotowości do korzystania z nowoczesnych rozwiązań finansowych. BLIK od początku był projektowany jako wszechstronna i łatwo dostępna metoda płatności, z której użytkownicy mogą korzystać niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy poziomu zaawansowania technologicznego. Uważamy, że jest on mostem łączącym różne pokolenia, który dostarcza im nie tylko komfortu użytkowania, ale także bezpiecznych i pozytywnych doświadczeń w codziennych transakcjach – podkreśla Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

W okresie styczeń – marzec br. najdynamiczniej rosła liczba przelewów na telefon BLIK. Polacy skorzystali z tej usługi aż 132 mln razy, co oznacza wzrost o blisko 60 proc. rok do roku. Znacząco zwiększyła się również wartość transakcji P2P. W pierwszym kwartale br. wyniosła ona 19,3 mld zł, czyli o prawie 80 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku sporą popularnością cieszyły się także transakcje w terminalach płatniczych. Użytkownicy zrealizowali w ten sposób 105,2 mln płatności o wartości 5,9 mld zł. To wzrost odpowiednio o 48 proc. i 55 proc. w stosunku do wyników uzyskanych na koniec marca zeszłego roku. Około 37 proc. wszystkich transakcji w POS stanowiły płatności zbliżeniowe. Użytkownicy skorzystali z tej opcji 39,2 mln razy, czyli o 59 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Wartość płatności zbliżeniowych BLIK wyniosła 1,7 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej.

Prawie 6 mln transakcji każdego dnia

W pierwszym kwartale 2024 r. Polacy wykonywali średnio 5,7 mln płatności BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji (zrealizowana we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P), która wyniosła 8,9 mln, została odnotowana w systemie 8 marca br.

Na koniec marca tego roku z BLIKA aktywnie i regularnie korzystało 16,3 mln użytkowników. To o 2,8 mln więcej niż rok wcześniej. Ponadto, w systemie zarejestrowanych jest już 29,5 mln aplikacji mobilnych.

Czytaj też:

Duży bank wyłącza popularną usługę. Zobacz co się zmieniCzytaj też:

Wyciekły dane ponad miliona użytkowników chińskiej platformy zakupowej