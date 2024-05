Pilny komunikat ZUS dla tysięcy emerytów. Mają czas do końca maja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat dotyczący osób, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, jednocześnie przy tym dorabiając. Osoby te mają czas tylko do końca maja, by dostarczyć organowi odpowiednie dokumenty.

Emeryci mają zaledwie 10 dni

Chodzi o zaświadczenie o przychodach uzyskanych w okresie 1 marca 2023 r. – 29 luty br. Na podstawie tego zaświadczenia ZUS będzie mógł ustalić, czy wypłacał świadczenia w odpowiednich wysokościach. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, muszą samodzielnie złożyć oświadczenie o swoich przychodach.

Jak zauważa „Fakt", ZUS bierze pod uwagę zarówno zarobki z kraju, jak i z zagranicy, oraz wynagrodzenia z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. – ZUS sprawdzi twoje przychody za każdy miesiąc osobno lub za cały okres rozliczeniowy, w zależności od tego, co będzie dla ciebie korzystniejsze. Urzędnicy sprawdzą, czy świadczenie, które otrzymałeś od marca 2023 r. do lutego 2024 r., było wypłacane w prawidłowej wysokości. Jeśli okaże się, że powinno być ono mniejsze lub zawieszone, to tak też się stanie. Ale nie martw się, niektóre osoby mogą liczyć na wyrównanie – podaje gazeta.

Osoby, które chcą otrzymywać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości nie mogą przekroczyć rocznej kwoty dochodu w wysokości 19 039,20 zł brutto rocznie. Osoby, które zarobiły więcej, ale nie przekroczyły kwoty 53 308,80 zł zł brutto, muszą liczyć się z potrąceniem kwoty świadczenia. W przypadku przekroczenia tej sumy, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia.

Z danych ZUS wynika, że świadczenia i zasiłki przedemerytalne pobiera w Polsce ok. 34 tys. osób.

Zmiana limitów

Tymczasem od czerwca zmieni się wysokość limitu przychodów, jakie mogą osiągać dorabiający wcześniejsi emeryci. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom.

Zmniejszenie świadczenia następować będzie po przekroczeniu kwoty 5703,20 zł brutto, natomiast do zawieszenie wypłaty dojdzie w przypadku przekroczenia kwoty 10591,60 zł.

