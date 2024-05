Chcesz kupić ogródek działkowy? Uważaj na te nadchodzące zmiany w prawie

Rodzinny Ogródek Działkowy (ROD) to wydzielony obszar przeznaczony na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składający się z działek i terenu ogólnego, służący do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażony w infrastrukturę ogrodową. Jego podstawowe cele to m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych, przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, czy ochrona środowiska i przyrody.

Ogródki działkowe. Jak je nabyć?

ROD należą do Polskiego Związku Działkowców (w przeszłości były przydzielane przez zakłady pracy). Zainteresowani ich nabyciem mają dwie możliwości:

wystosowanie zapytania do zarządu kierującego danym ogrodem, czy jest jakaś wolna działka, którą mógłbyś użytkować,



odkupić ogródek działkowy.



Wadą pierwszego sposobu jest konieczność długiego oczekiwania na wolną działkę, ponieważ zazwyczaj wszystkie są zajęte. Dlatego najpierw należy wpisać się na listę oczekujących i cierpliwie czekać na zwolnienie któregoś terenu. Drugie rozwiązanie jest pod tym względem zdecydowanie szybsze. Warto podkreślić, że nabycie ogródka działkowego jest nabyciem tylko z nazwy. W rzeczywistości przyszły działkowiec podpisuje umowę o użytkowanie ogródka, dlatego nie przysługują mu do niego prawa właścicielskie. Te wciąż pozostają w rękach Polskiego Związku Działkowców, który jedynie udostępnia ci działkę do użytkowania. Regularnie pojawiają się pomysły uwłaszczenia działkowców, czyli odsprzedania im ogródków i uczynienia z nich pełnoprawnych właścicieli. Kwestia ta pojawiła się w ostatniej kampanii parlamentarnej, na zapowiedziach się jednak skończyło.

ROD wydają się optymalnym rozwiązaniem dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku miasta, a nie stać ich na zakup działki rekreacyjnej, która wymaga o wiele większej inwestycji finansowej.

O cenach za chwilę. Teraz jednak o przyszłości ROD, o którą drżą działkowcy w związku z ostatnimi zmianami w prawie. W zeszłym roku parlament uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza nowe narzędzie planistyczne dla całej gminy – plan ogólny. Będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy. Ma to uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach. Gminy na uchwalenie planów ogólnych mają czas do 2025 roku.

Plany ogólne gmin zakładają m.in. wprowadzenie tzw. stref planistycznych. Przepisy przewidują możliwość stworzenia trzynastu rodzajów takich stref, a ogródki działkowe zostały wyszczególnione jedynie w trzech z nich. Polski Związek Działkowców alarmuje, że „czyni to realnym zagrożenie, że wobec znacznej części ROD, już na wstępnym etapie tworzenia dokumentów planistycznych, zapadną decyzje otwierające możliwość ich likwidacji". Zdaniem przedstawicieli instytucji nowe przepisy „otwierają furtkę do tego, aby likwidować ogrody, i to w całej Polsce".

Działkowcy próbowali zablokować uchwalenie przepisów w obecnym kształcie podczas prac nad ustawą. Skierowali do Ministerstwa Rozwoju i Technologii setki zbiorowych wystąpień i petycji użytkowników ogródków z całego kraju. Ich głos nie został jednak wysłuchany.

Polski Związek Działkowców przekonuje, że tereny zajmowane przez ROD od dłuższego czasu budzą zainteresowanie deweloperów. Jeśli rządzący nie wprowadzą oczekiwanych zmian, wówczas zamiast działek będą powstawać bloki.

Działkowcy domagają się dopuszczenia istnienia ROD w każdej z przewidywanych stref planistycznych.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekonują, że ogródki działkowe nie są zagrożone. – Dementuję informacje, że resort chce likwidować ogródki działkowe. (...) Wręcz przeciwnie. Chcemy wspierać działkowców i dbać o to, żeby wszelkie zmiany polityki przestrzennej uwzględniały ich potrzeby – przekonywał kilka tygodni temu w Polskim Radiu wiceszef resortu Jacek Tomczak.

Jakie ceny ROD?

Z jakimi kosztami muszą liczyć się osoby zainteresowane nabyciem ROD? Finalna cena zależy od wielu zmiennych. W dużych miastach i renomowanych ogrodach działkowych, gdzie zainteresowanie jest szczególnie wysokie, ceny działek mogą osiągać wartości na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Z kolei w mniej atrakcyjnych lokalizacjach z utrudnionym dojazdem lub daleko od centrum miasta, możliwe jest znalezienie ofert w znacznie niższych cenach. Kluczowym aspektem pozostaje fakt, że na ostateczną cenę składają się nie tylko koszty związane z samą działką, ale również z poniesionymi inwestycjami na jej terenie, co wymaga od potencjalnych nabywców dokładnej analizy ofert i dostępnych możliwości.

Ceny podawane w ogłoszeniach o sprzedaży działek ROD na popularnych serwisach ogłoszeniowych na początku tego roku kształtowały się w poszczególnych regionach następująco:

Dolnośląskie od 10 000 zł do 89 000 zł



Kujawsko-pomorskie od 7 500 zł do 262 000 zł



Lubelskie od 8 000 zł do 120 000 zł



Lubuskie od 4 500 zł do 49 000 zł



Łódzkie od 18 900 zł do 150 000 zł



Małopolskie od 26 000 zł do 139 000 zł



Mazowieckie od 18 900 zł do 265 000 zł



Opolskie od 14 400 zł do 176 000 zł



Podkarpackie od 18 650 zł do 129 000 zł



Podlaskie od 9 500 zł do 155 000 zł



Pomorskie od 6 700 zł do 142 00 zł



Śląskie od 18 900 zł do 120 000 zł



Świętokrzyskie od 21 000 zł do 52 000 zł



Warmińsko-mazurskie od 4 000 zł do 150 000 zł



Wielkopolskie od 6 800 zł do 173 000 zł



Zachodniopomorskie 7 500 zł do 145 000 zł.



