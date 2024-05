Krótka żywotność e-sklepów. Znikają z jednego powodu

Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland przeprowadziła analizę dotyczącą stażu sklepów internetowych. Przeanalizowano dane ponad 105 tys. polskich e-sklepów, pod uwagę brano firmy zarejestrowane w ciągu ostatniej dekady.

Okazuje się, że spośród e-sklepów zarejestrowanych w 2014 roku, przetrwał jedynie co trzeci. – Spośród wszystkich zarejestrowanych – 8 tys. podmiotów w 2014 roku – do dnia dzisiejszego przetrwało i działa nie więcej niż 3 tys. To stanowi zaledwie 37 proc. wszystkich firm, które zaczynały swoją działalność przed dekadą – mówi „Rzeczpospolitej" Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland.

Statystycznie pierwszego roku działalności nie przetrwało 5 proc. sklepów internetowych. Po pięciu latach od zarejestrowania znika już ponad 40 proc. firm, a po siedmiu latach połowa.

Dlaczego e-sklepy tak szybko znikają?

Niski odsetek e-sklepów, które przetrwały dekadę nie jest zaskoczeniem dla branży. Krótka żywotność firm, to przede wszystkim efekt dużej konkurencji na rynku e-commerce. – Założenie sklepu internetowego jest relatywnie prostym i tanim procesem, dlatego wiele nawet niewielkich firm już na starcie swojej działalności decyduje się na sprzedaż e-commerce. Należy pamiętać, że konkurencja w sieci jest bardzo duża, dlatego tak wiele sklepów znika z internetu po krótkim czasie – komentuje Joanna Mróz, kierownik ds. projektów e-commerce Miraculum.

Zdaniem ekspertki, aby sklep internetowy miał szansę przetrwać i przynosić zyski, potrzebne są jasno określone cele i strategia rozwoju. Pomóc może także dokładne określenie grupy docelowej i jej potrzeb, a także bieżące śledzenie konkurencji i wysoka jakość obsługi klienta.

Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w ubiegłym roku powstało w Polsce prawie 8 tys. e-sklepów, a ich łączna liczba przekracza 65 tys. Według Izby Gospodarki Elektronicznej, wartość handlu internetowego w naszym kraju to prawie 120 mld zł.

