Lawinowe spadki cen warzyw. „Handel ustał"

Choć do rozpoczęcia kalendarzowego lata pozostały jeszcze nieco ponad dwa tygodnie, letnie temperatury zawitały do Polski już w maju. So sprawiło, że większość warzyw pojawiło się na rynku wcześniej niż zwykle. Chodzi m.in. o bób, którego cena na rynkach hurtowych drastycznie spada, co ma związek z wysoką podażą.

Ceny bobu i fasolki szparagowej gwałtownie spadły

Jak podaje serwis warzywa.pl, cena polskiego bobu na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach wynosiła na początku tego tygodnia od 14 do 16 zł/kg. Różnice cen wynikały z podaży w danym momencie i jakości towaru. Drastyczny spadek cen odnotowano także na krakowskiej giełdzie „Rybitwy". W tamtejszych regionach, jak donoszą producenci, ceny bobu oscylowały na poziomie 15-18 zł/kg. Tymczasem – jak zauważa Wirtualna Polska – jeszcze przed długim weekendem cena bobu na giełdach przekraczała 30 zł/kg.

Warzywa.pl wskazują, że takie stawki to dla producentów bobu na początku sezonu tragedia. Wielu plantatorów wspomina, że notowany poziom cenowy byłby akceptowalny kilkanaście lat temu, gdy ponoszone przy produkcji koszty pozostawały na zdecydowanie niższym pułapie.

Mocno w dół idą również ceny fasolki szparagowej. Powód podobny co w przypadku bobu. – Sytuacja pozostawała nadzwyczaj trudna już wczoraj (3 czerwca – red.). Krótko mówiąc, handel ustał. Producenci w godzinach porannych liczyli, że uda się im uzyskać 14,00-15,00 zł/kg, ale rzeczywistość niestety okazała się zupełnie odmienna. Wskazane stawki były trudne do uzyskania. Podaż towaru pozostawała zbyt wysoka, a kupców było niewielu – pisze serwis warzywa.pl.

Aktualne ceny zaczynają się już od 8 zł/kg, czyli dwa razy mniej niż te na które na początku tygodnia liczyli producenci. W poprzednich tygodniach cena fasolki szparagowej pozostawała na zdecydowanie wyższym poziomie.

