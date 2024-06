Inflacja jest niska. Dlaczego RPP nie obniżyła stóp procentowych?

Dwudniowe obrady Rady Polityki Pieniężnej zakończyły się decyzją o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – i to niezależnie od tego, że inflacja znajduje się w celu inflacyjnym. Najważniejsza stopa procentowa (stopa referencyjna) wynosi 5,75 proc.

Stopy procentowe bez zmian

– Stopy procentowe pozostały bez zmian i najprawdopodobniej takie pozostaną do końca tego roku. Oczywiście pojawiły się pewne przesłanki, które mogą otworzyć dyskusję na temat obniżek w późniejszym okresie w tym roku. Dane dotyczące PKB za pierwszy kwartał wypadły mieszanie i choć ostatecznie zostały zrewidowane w górę, to jednak po ostatnim fatalnym odczycie PMI można oczekiwać, że ożywienie gospodarcze w Polsce nie będzie tak silne jak wcześniej oczekiwano. Słabsza gospodarka to również potencjalnie mniejsza presja na wzrost cen – komentuje Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB.

Dodaje, że inflacja jest wprawdzie niska (2,5 proc.), ale istnieje obawa, że wzrośnie po podwyżkach cen energii. To nie jedyny czynnik, który mógł skłonić Radę do podjęcia decyzji o pozostawieniu status quo.

– Drugim ważnym czynnikiem są płace, które rosną w tempie dwucyfrowym już ponad dwa lata. Wobec tego członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają mocne podstawy do tego, aby dalej głosować za utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian, nawet jeśli gospodarka wysyła sygnały słabości. Patrząc na ostatnie wypowiedzi członków RPP, mamy wyraźne potwierdzenie chęci utrzymania stóp procentowych bez zmian w tym roku – mówi Stajniak.

Więcej o powodach, które legły u podstaw decyzji RPP, dowiemy się w czwartek na tradycyjnej comiesięcznej konferencji przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego. Rozpocznie się o 15 i będzie transmitowana na stronach NBP oraz w niektórych telewizyjnych stacjach informacyjnych. Również będziemy relacjonować jej przebieg.

