Coraz mniej czasu na składanie wniosków ws. 800 plus. Pieniądze przepadną

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus. ZUS przypomina, że zostało coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia. – Pamiętaj! Jeśli wniosek o 800 plus złożysz w czerwcu, to ZUS wypłaci świadczenie najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli się spóźnisz i wniosek wpłynie po 30 czerwca, to nie otrzymasz już wyrównania – przypomina na platformie X ZUS.

twitter

By zachować ciągłość w wypłacie 800 plus należało złożyć wniosek do końca kwietnia. Osoby, które zrobiły to maju, otrzymają środki do końca lipca (z wyrównaniem za czerwiec). Brak wniosku w czerwcu oznacza, że na wyrównanie nie ma co liczyć i pieniądze za ten miesiąc przepadną. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące.

Brakuje ok. 100 tys. wniosków ws. 800 plus

Choć wnioski ws. 800 plus w ramach nowego okresu rozliczeniowego można było składać od lutego, duża część uprawnionych jeszcze tego nie zrobiła. Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że nie złożono wniosków na ok. 100 tys. dzieci.

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS. W zakładce "Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków" można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem tego roku nastąpiła waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. Nastąpiło to automatycznie, bez konieczności składania przez rodziców żadnego wniosku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Szacuje się, że 800 plus obejmuje ok. 4,6 mln dzieci.

Czytaj też:

800 plus nie dla wszystkich? Będą zmiany w świadczeniu wobec konkretnych osóbCzytaj też:

Aktywny rodzic. Kiedy ZUS zacznie wypłaty?