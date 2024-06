Wynagrodzenia w maju. Kolejny dwucyfrowy wzrost

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju niespełna 8000 zł brutto - wynika z danych GUS. To wzrost o 11,4 proc. w stosunku do maja 2023 roku. Spadek odnotowano natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. wyniosło 7999,69 zł (+11,4% r/r). Dane dot. podmiotów z w/w sektora o liczbie pracujących 10 i więcej osób w wybranych rodzajach działalności PKD 2007 – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). twitter Wynagrodzenia w maju. Spadek w stosunku do kwietnia Jednocześnie GUS poinformował, że w maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do kwietnia br. o 3,3 proc. Spadek ten spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii kwartalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). – Wzrost płac w końcu nie zaskoczył rynku – w maju dynamika wynagrodzeń 11,4 proc. r/r wobec 11,3 proc. w poprzednim miesiącu. Jednakże to dalej są wysokie poziomy, za wysokie dla RPP na myślenie o obniżkach stóp. Bieżące momentum płac spada, ale bardzo opornie – komentują na platformie X (dawniej Twitter) ekonomiści Pekao. Dane dotyczące wynagrodzeń pozwalają spojrzeć na kwestie społeczne, takie jak poziom życia czy nierówności dochodowe. Są także istotne z punktu widzenia przedsiębiorców i pracodawców, którzy na ich podstawie mogą podejmować decyzje dotyczące polityki płacowej w swoich firmach. Również dla pracowników informacje te są kluczowe, pomagając im ocenić swoją pozycję na rynku pracy i negocjować warunki zatrudnienia. GUS podał dziś również, że w maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – było niższe o 0,5 proc. i wyniosło 6 487,7 tys. etatów. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,2 proc. Czytaj też:

