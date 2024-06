Lokaty bankowe na rok. Jest zdecydowany lider rankingu

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty roczne proponowane przez banki w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Raiffeisen Digital Bank znów liderem

Podobnie jak przed miesiącem liderem rankingu okazała się Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku z oprocentowaniem na poziomie 6,10 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta osobistego w instytucji. Na lokatę można wpłacać maksymalnie 200 000 zł. Oszczędności wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce zajmują ex aequou Lokata standardowa proponowana przez Inbank, a także Lokata 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oferty te oprocentowane są na 5,50 proc. w stosunku rocznym. W pierwszym przypadku nie obowiązują żadne warunki dodatkowe, jeśli zaś chodzi o Lokatę 5 Plus, to z propozycji tej skorzystać mogą jedynie posiadadcze konta. Co istotne, nie ma tu górnego limitu wpłat, podczas gdy w przypadku Lokata standardowej jest to 50 tys. zł.

Podium zamyka Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank, gdzie oprocentowanie wynosi 5,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta, a wpłacać można maksymalnie 100 000 zł (do niedawna było to 40 000 zł).

Na czwartym miejscu znalazła się Lokata Facto BFF Banking Group z 5 proc. oprocentowaniem. Z oferty tej mogą skorzystać posiadacze rachunku depozytowego, a wpłacać można aż 12 000 000 zł. Piąte miejsce zajęły ex aequo oferty z oprocentowaniem na poziomie 4,75 proc. Chodzi o Lokatę terminową Plus, proponowaną przez ING Bank Śląski i Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku. Obie propozycje skierowane są do posiadaczy konta, różnica występuje natomiast w kwestii limitu wpłat. W pierwszym przypadku jest to 100 000 zł, zaś w drugim 2 000 000 zł.

