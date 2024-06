Ranking lokat kwartalnych. Króluje „szóstka„

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty kwartalne. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty kwartalne. Minimum 6 proc. w pięciu bankach

Pozycję lidera zestawienia utrzymała Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie proponowane oprocentowanie wynosi 6,50 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku. Na jej atrakcyjność wpływa nie tylko stosunkowo wysokie oprocentowanie, ale też brak górnego limitu wpłat.

W rankingu lokat kwartalnych nie ma również zmiany, jeśli chodzi o drugie miejsce. Zachował je NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy. W tym wypadku stawka to 6,20 proc. rocznie. Oferta ta skierowana jest dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. Wpłacać można do 100 000 zł.

Podium zamyka zwycięzca kwietniowego zestawienia, czyli Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Proponowane oprocentowanie wynosi obecnie 6,10 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł. Oszczędności wpłacone do tego banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Na podium zestawienia lokat kwartalnych zatem bez zmian. Nastąpiły one natomiast na dalszych pozycjach. Czwarte miejsce zajmują ex aequo Lokata "Lubię to Polecam" Banku Millennium, która była na tej – nomen omen – lokacie również miesiąc temu, ale – i tu nowość – również Lokata Promocyjna od banku Citi Handlowy. Oprocentowanie na tych depozytach wynosi 6 proc. Pozostałe lokaty obecne w rankingu lokat na trzy miesiące zawierają stawkę poniżej tego progu.

Ranking lokat miesięcznych. Wicelider zmniejszył oprocentowanie