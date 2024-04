Lokaty kwartalne. Lider rankingu oferuje ponad 7 proc.

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty kwartalne. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty kwartalne. Raiffeisen Digital Bank liderem

Liderem rankingu jest Lokata dla Ciebie z oferty Raiffeisen Digital Bank, gdzie oprocentowanie na trzy miesiące objęte jest stawką 7,20 proc. w skali roku. Pozostałe okresy mają niższe oprocentowanie. By skorzystać z oferty należy posiadać konto osobiste w banku. Wpłacać można maksymalnie 200 000 zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 6,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku. Nie ma natomiast wyznaczonego górnego limitu wpłat.

Podium lokat kwartalnych zamyka NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie wynosi 6,20 proc. w skali roku. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą rachunek depozytowy w instytucji. Wpłacać można maksymalnie 100 000 zł.

Tuż za podium znalazła się Lokata Promocyjna od banku Citi Handlowy, gdzie oprocentowanie wyniosło 6,10 proc. By skorzystać z oferty trzeba jednak spełnić określone warunki – nowi klienci będą musieli założyć konto Citigold w ofercie „Wybieram Citigold. Konto z Lokatą 6,5%”, zaakceptować regulamin oferty i zapewnić saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł. Wpłacać można maksymalnie 250 000 zł.

Niedawny lider dopiero na piątym miejscu

Dopiero na piątym miejscu znalazł się niedawny lider zestawienia lokat kwartalnych, czyli „Lubię to Polecam” od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, którzy skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki, a także do nowych klientów, którzy otworzą ROR z polecania i spełnią dodatkowe warunki. Chodzi tu o wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Maksymalna kwota wpłaty na lokatę to 25 000 zł.

