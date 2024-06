Robert i Anna Lewandowscy. Sukcesy na boisku i w biznesie

Robert i Anna Lewandowscy spadli na jedno z ostatnich miejsc Listy 100 najbogatszych Polaków według "Wprost". Mimo tego ich majątek wciąż pozostaje imponujący, a ich sukcesy zarówno na boisku, jak i w świecie biznesu budzą podziw i zainteresowanie. Spójrzmy więc, jak para piłkarza i trenerki fitness zbudowała swoje imperium i jakie były kluczowe momenty w ich drodze do finansowej elity.

Wszystkie biznesy Lewandowskich

Anna Lewandowska od lat promuje zdrowy tryb życia i pomaga tysiącom ludzi w osiąganiu ich celów fitnessowych. Jej marka Diet by Ann oferuje indywidualne plany dietetyczne i treningowe, które pomagają w zdrowym i zrównoważonym odchudzaniu. Dzięki swojej pasji i zaangażowaniu, Anna stworzyła społeczność ludzi dążących do zdrowia i lepszego samopoczucia. Anegdota mówi, że pomysł na Diet by Ann narodził się, gdy Anna sama zmagała się z problemami zdrowotnymi. Jej determinacja w poszukiwaniu naturalnych metod leczenia i zdrowego stylu życia zaowocowała stworzeniem marki, która dziś jest synonimem zdrowia i jakości.

Nie można też zapomnieć o Foods by Ann, marce, pod którą Anna sprzedaje zdrowe przekąski, takie jak batony energetyczne czy smoothies. Produkty te są nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, co czyni je idealnymi dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Anna Lewandowska uruchomiła również Healthy Center by Ann, centrum fitness i wellness, które oferuje kompleksowe usługi treningowe, masaże i konsultacje dietetyczne. To miejsce, gdzie klienci mogą pracować nad swoim zdrowiem i kondycją pod okiem doświadczonych specjalistów.

Ponadto, Anna jest właścicielką marki kosmetyków naturalnych Phlov by Anna Lewandowska, która zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości produktów oraz etycznemu podejściu do produkcji. Baby by Ann to kolejna inicjatywa Anny, oferująca produkty dla dzieci, w tym odzież, akcesoria i zabawki, które są tworzone z myślą o bezpieczeństwie i komforcie najmłodszych.

RL9

Robert Lewandowski, znany z precyzyjnych strzałów i niebywałej skuteczności na boisku, ma równie precyzyjne podejście do biznesu. Jego marka modowa RL9 oferuje stylowe i wygodne ubrania oraz akcesoria sportowe. Produkty RL9 są wysokiej jakości i skierowane zarówno do fanów piłki nożnej, jak i osób ceniących sobie wygodę i styl. Robert jest również zaangażowany w rozwój branży technologicznej. Inwestuje w innowacyjne start-upy oraz rozwija RL9 Sport Games, firmę zajmującą się produkcją gier sportowych. Jak sam mówi, jego celem jest wspieranie młodych, ambitnych ludzi, którzy mają pomysły mogące zmienić świat.

Lewandowski prowadzi również RL9 Coffee, kawiarnię, która oferuje wysokiej jakości kawę i produkty spożywcze, stając się miejscem spotkań dla miłośników dobrej kawy i przyjemnej atmosfery. Kawiarnia RL9 Coffee to nie tylko miejsce, gdzie można napić się wyśmienitej kawy, ale także przestrzeń, która sprzyja relaksowi i spotkaniom towarzyskim.

Para Lewandowskich wspólnie prowadzi wiele biznesów, w tym Lewa Foundation, która wspiera różne inicjatywy charytatywne. Fundacja angażuje się w projekty edukacyjne, sportowe i zdrowotne, pomagając szczególnie dzieciom i młodzieży. Lewandowscy, jako rodzice dwóch córek, doskonale rozumieją, jak ważne jest wsparcie dla najmłodszych. Lewa Foundation regularnie organizuje wydarzenia charytatywne, zbierając miliony na cele dobroczynne.

Warto również wspomnieć o ich inwestycjach w nieruchomości. Luksusowe apartamenty, które posiadają, są wynajmowane na krótki i długi termin, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich dbałość o szczegóły i jakość sprawia, że te nieruchomości cieszą się dużą popularnością. Inwestycje te obejmują także nieruchomości komercyjne, które przynoszą stały dochód pasywny, zwiększając wartość portfela inwestycyjnego Lewandowskich.

Robert i Anna inwestują także w gastronomię, posiadając udziały w kilku restauracjach, które oferują różnorodne menu, często inspirowane zdrową kuchnią, co jest zgodne z filozofią zdrowego stylu życia promowaną przez Annę. Restauracje te cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, dzięki czemu stają się miejscami spotkań nie tylko miłośników zdrowej kuchni, ale także osób szukających wysokiej jakości kulinarnych doznań.

Robert i Anna Lewandowscy to nie tylko ikony sportu, ale także wybitni przedsiębiorcy. Ich portfolio biznesowe obejmuje różnorodne branże – od zdrowego stylu życia, przez modę i gastronomię, aż po technologie i nieruchomości. Ich zaangażowanie i pasja w każdym z tych obszarów sprawiają, że odnoszą sukcesy, które inspirują innych.

Jak wynika z naszych źródeł, majątek Roberta i Anny Lewandowskich szacowany jest na około 723 mln zł. Obejmuje to zarówno zarobki z kariery sportowej Roberta, jak i zyski z licznych przedsięwzięć biznesowych. Na przykład, Diet by Ann i Foods by Ann generują roczne przychody w milionach złotych, a aplikacja Diet by Ann ma tysiące użytkowników na całym świecie. RL9 to nie tylko ubrania i akcesoria, ale także liczne umowy reklamowe, które przynoszą znaczne dochody.

Inwestycje w nieruchomości i gastronomię przynoszą stały dochód pasywny, zwiększając wartość portfela inwestycyjnego. Robert i Anna pokazują, że determinacja, ciężka praca i umiejętność łączenia pasji z biznesem mogą przynieść wspaniałe rezultaty. Ich historia to dowód na to, że warto marzyć i dążyć do realizacji swoich celów, niezależnie od tego, czy są to cele sportowe, czy biznesowe.

Zarobki Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski od początku swojej kariery piłkarskiej konsekwentnie rozwijał się również finansowo. Jego zarobki zaczęły rosnąć znacząco po transferze do Borussii Dortmund w 2010 roku, gdzie jego roczna pensja wynosiła około 1,5 miliona euro. To tutaj zyskał międzynarodową sławę, co przyczyniło się do znacznego wzrostu jego wartości rynkowej.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak po przejściu do Bayernu Monachium w 2014 roku. W Bayernie jego roczne zarobki wzrosły do około 10 milionów euro, co uczyniło go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w Bundeslidze. W trakcie swojej kariery w Bayernie, dzięki sukcesom zarówno drużynowym, jak i indywidualnym, jego pensja rosła i osiągnęła poziom około 20 milionów euro rocznie.

Transfer do FC Barcelony w 2022 roku przyniósł kolejną podwyżkę zarobków. W nowym klubie Robert zarabia około 30 milionów euro rocznie, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Wzrost jego zarobków jest imponujący i odzwierciedla zarówno jego niesamowite umiejętności, jak i wartość, jaką wnosi do każdego zespołu, w którym gra.

Lewandowscy nie zatrzymują się na swoich laurach. Ciągle poszukują nowych możliwości inwestycyjnych i rozwojowych, pokazując, że sukces na boisku to tylko początek. Ich przedsiębiorczość i zdolność do adaptacji w różnych branżach stanowią inspirację dla wielu ludzi. Każde nowe przedsięwzięcie Lewandowskich pokazuje, że mają nie tylko talent, ale i wyjątkową determinację, by osiągnąć sukces w każdym aspekcie życia.

Mimo licznych zobowiązań zawodowych i biznesowych, Robert i Anna starają się zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Para wychowuje dwie córki, Klarę i Laurę, i często dzieli się chwilami spędzanymi z rodziną na mediach społecznościowych. Anna wielokrotnie podkreślała, że to rodzina jest dla niej najważniejsza i stanowi źródło siły i inspiracji.