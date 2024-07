Jedz Paluszki Beskidzkie. Polacy masowo wspierają przedsiębiorcę po tragedii

W nocy z 12 na 13 lipca w zakładzie przetwórstwa spożywczego firmy Aksam, położonego w Malcu (woj. małopolskie) wybuchł pożar. W kompleksie znajdowały się trzy hale produkcyjne. Ogień objął dwie z nich, dachy uległy zawaleniu. Blisko setka pracowników, która była wtedy w fabryce, bezpiecznie ewakuowała się jeszcze przed przybyciem strażaków. Na szczęście nikt nie został ranny.

Aktualnie trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru, w którym spłonęła spora część zakładu.

Aksam to znany producent przysmaków, z których najbardziej popularne są Paluszki Beskidzkie. Produkcja firmy wskutek pożaru spadła niemal do zera. Mimo to pracownicy nie muszą obawiać się o swoją przyszłość. Właściciel przedsiębiorstwa zapowiedział, że choć utrzymanie całego zespołu nie będzie łatwe, nikt nie zostanie zwolniony. Firma zatrudnia ok. 600 osób.

– Pracownicy będą zatrudniani w systemie dwutygodniowym. Potem będzie wymiana załogi. Chcę, żeby każdy miał pracę. Jednak dwutygodniowa praca nie oznacza zmniejszenia wynagrodzenia. Będzie ono pełne – oświadczył Adam Klęczar, prezes firmy Aksam.

– W naszej firmie zawsze na pierwszy miejscu stawialiśmy na człowieka i to się nie zmieni. Razem musimy przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres – dodał.

Polacy kupują Paluszki Beskidzkie

Decyzja ta zrobiła spore wrażenie. Polacy masowo zaczęli kupować Paluszki Beskidzkie, chcą okazać w ten sposób wsparcie firmie.

O zakup paluszków apelują użytkownicy mediów społecznościowych, blogerzy, ale też politycy, wśród nich m.in. były premier Mateusz Morawiecki. – Moje ulubione Paluszki Beskidzkie mają teraz kłopoty. Spłonęła im hala fabryczna, a właściciel postanowił nikogo nie zwalniać. Bardzo szanuję takich przedsiębiorców i wszystkich zachęcam do kupowania polskich produktów – mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Morawiecki.

