Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wielki sukces polskiej firmy

W piątek wieczorem rozpoczęły się tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Być może nie wszyscy wiedzą, że na tamtejszych stadionach obecne są krzesła wyprodukowane w Polsce.

Jak podaje serwis propertydesign.pl, marka Forum by Nowy Styl wyposażyła w ponad 95 tys. nowoczesnych, wyprodukowanych w naszym kraju krzeseł dla kibiców stadiony Allianz Riviera w Nicei i Parc Olympique Lyonnais w Lyonie.

Forum by Nowy Styl to jedna z marek Nowego Stylu dostarczająca meble do miejsc użyteczności publicznej, czyli m.in. na stadiony.

– Od samego początku istnienia marki Forum by Nowy Styl uczestniczymy jako producent w wielkich wydarzeniach sportowych – w mistrzostwach świata w RPA, EURO w Polsce i Ukrainie, Francji, mistrzostwach świata 2022 w Katarze, Europy 2024 w Niemczech, a teraz Igrzyskach Olimpijskich – wylicza cytowany przez portal Bartosz Karasiński, Dyrektor Marketingu w firmie Nowy Styl.

– Krzesełka Forum by Nowy Styl niezmiennie towarzyszą kibicom w sportowych emocjach. Są wygodne, nowoczesne i trwałe. Dzięki temu kolejne stadiony wybierają polskie wyposażenie – mamy na koncie realizacje dla ponad 40 stadionów i jestem pewien, że kolejne spektakularne zamówienia przed nami – dodaje.

W obu obiektach znalazły się krzesła Abacus zaprojektowane przez Rebeccę Stewart z renomowanego studia Arup. Projektantka otrzymała za krzesła nagrodę FX Award przyznawaną międzynarodowym talentom wzornictwa. – Krzesło stadionowe to jedyny przedmiot, z którym kibic ma tak bliski kontakt, i to przez kilka godzin. Dlatego to właśnie krzesła powinny świadczyć o jakości całego obiektu, muszą zrobić dobre pierwsze wrażenie i utrzymać je aż do ostatniego gwizdka – podkreśla Rebecca Stewart.

