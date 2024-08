Tanie AGD znów w Lidlu. Hitowy produkt o 100 zł tańszy

Od dziś (1 sierpnia) do 3 sierpnia w sklepach stacjonarnych Lidla można kupić produkty AGD po dość atrakcyjnej cenie. Do placówek dyskontu trafił m.in. popularny w ostatnim czasie w Polsce sprzęt. Chodzi o frytykownicę beztłuszczową. Urzadzenie o mocy 1600 W ma bardzo dużą komorą grzewczą (aż 6,5 l). Jak podaje serwis komputerswiat.pl, frytkownicę wyposażono w regulowany timer (0-60 min), a w zależności od potrzeb można wybrać jeden z 10 przygotowanych programów do m.in. smażenia, pieczenia czy grillowania. Działania frytkownicy można regulować za pomocą dotykowego wyświetlacza, a zakres temperaturowy sprzętu to 80-200 st. C. Ile trzeba zapłacić za frytkownicę beztłuszczową? Normalna cena to 349 zł, ale z aplikacją Lidl Plus urządzenie można kupić w cenie 249 zł, czyli o 100 zł taniej.

Znane produkty AGD w Lidlu

Poza hitowym urządzeniem w placówkach Lidla dostępne są również m.in. maszynka do mielenia o mocy 1000 W. W zestawie dostępne są dwa metalowe sitka i nasadka do nadziewania kiełbasy. Urządzenie cechuje się prostotą obsługi. Jego cena to 164 zł.

Nabyć można również blender ręczny z kompletem akcesoriów (miarka 0,8 l z pokrywką, rozdrabniaczce 500 ml i trzepaczka) i mikser ręczny. Blender o mocy 800 W kosztuje 127 zł, zaś za urządzenie o mocy 1500W trzeba zapłacić 229 zł. Oba modele mają przycisk turbo. Z kolei mikser ręczny o mocy 700 kosztuje 169 zł.Urządzenie sprzedawane jest w zestawie z dwoma mieszadłami i dwoma hakami, a praktycznym dodatkiem jest misa robocza o pojemności 2,5 l. Sprzęt ma pięć regulowanych stopni prędkości oraz tryb turbo.

Przed tygodniem w placówkach Lidla pojawiły się produkty marki Wittchen. Klienci sieci mieli możliwość nabycia w przystępnych cenach eleganckich walizkek, minitorebek. Na sklepowych półkach pojawiły się również torby sportowe Wittchen.

Czytaj też:

Dobry olej za darmo w Lidlu, ale tylko przez jeden dzień. Zapamiętaj tę datę, a zaoszczędzisz sporoCzytaj też:

Klienci narzekali na paragony Biedronki. Sieć testuje nowe rozwiązanie