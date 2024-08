Popularna herbata wycofana ze sprzedaży. Wykryto niezbezpieczne substancje

Niemiecki regulator żywności wycofał z rynku dostępną również w Polsce herbatę czarną Lapsang Souchong. Jak podaje Radio Zet, w produkcie wykryto podwyższony poziom bifenylu i antrachinonu. Obie substancje przyczyniać się mogą do problemów zdrowotnych.

Herbata wycofana ze sprzedaży. Dwie niebezpieczne substancje

Podwyższone stężenia niebezpiecznych dla zdrowia substancji wykryte zostały w partii herbaty o numerze serii LO554734 i numerze artykułu 82911 z datą ważności 27 lutego 2027 roku.

Bifenyl to bezbarwna, krystaliczna substancja stała z grupy węglowodorów aromatycznych, a dokładniej biaryli. Jest zabroniony w rolnictwie ekologicznym, jednak poza nim jest stosowany jako środek hamujący rozwój pleśni. W partii herbaty wykryto znacznie wyższe stężenie tego fungicydu.

Z kolei antrachinon to pestycyd, który już w 2009 roku został wycofany w Unii Europejskiej. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem WHO informowała, że jest potencjalnie rakotwórczy.

Niemiecki regulator żywności apeluje, by herbatę o numerze serii LO554734 i numerze artykułu 82911 z datą ważności 27 lutego 2027 r. zwracać do punktów sprzedaży, w których produkt nabyto. Do zwrotu nie jest potrzebny paragon potwierdzający zakup.

Na początku sierpnia Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące produktu kosmetycznego – wody micelarnej firmy Nuxe. Został on wycofany ze sprzedaży z powodu "niewłaściwej jakości mikrobiologicznej".

– W związku z notyfikacją władz francuskich, przekazaną w ramach systemu RAPEX, informujemy, że z uwagi na niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wycofany z obrotu został następujący produkt kosmetyczny: NUXE – VERY ROSE EAU MICELLAIRE APAISANTE 3- EN-1, nr partii P224A154, P124A154, P124A153, P124A155, P224B155, P124B156 – czytamy w komunikacie GIS.

W notyfikacji wskazano, że potencjalnie produkt może znajdować się w obrocie na terenie Polski.

