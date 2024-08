Lokaty bankowe na trzy miesiące. Jeden z liderów podniósł oprocentowanie

Bankier.pl przygotował ranking najwyżej oprocentowanych lokat na trzy miesiące oferowanych przez banki w Polsce. Zestawienie powstało w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. „Siódemka" na czele

Na czele sierpniowego rankingu – podobnie jak przed miesiącem – znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole, gdzie oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Maksymalnie można wpłacać 50 tys. zł.

Wiceliderem zestawienia pozostaje Lokata Promocyjna proponowana przez Citi Handlowy. Oprocentowanie wynosi 6,80 proc. rocznie. Oferta ta również przeznaczona jest dla nowych kientów. Muszą oni założyć konto Citigold w ofercie „Oszczędzaj z kontem Citigold 6,8% – edycja I”, zaakceptować regulamin oferty i zapewnić saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Na lokatę można wpłacać maksymalnie 220 tys. zł.

Małe zmiany nastąpiły na najniższym stopniu podium rankingu lokat na trzy miesiące. Trzecią pozycję zachowała Lokata Plus proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 6,50 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w instytucji. Co istotne, nie ma górnego limitu wpłat.

Lokata dla Ciebie z wyższym oprocentowaniem

Lokata Plus musi jednak dzielić trzecią pozycję z Lokatą dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, która w lipcowej edycji rankingu znalazła się na piątym miejscu. Awans nastąpił za sprawą podwyżki oprocentowania z 6,10 do 6,50 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki skorzystania z oferty. Jest ona skierowana dla posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat na trzy miesiące znalazły się jeszcze NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy, a także Lokata „Lubię to Polecam” od Banku Millennium. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 6,20 i 6 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 6 proc.

