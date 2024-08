Rok szkolny coraz bliżej. Wielu rodziców zwleka z 300 plus

Już za niespełna dwa tygodnie początek nowego roku szkolnego. Dla rodziców i opiekunów uczniów oznacza to wydatki związane z kompletowaniem szkolnej wyprawki. Jak wynika z niedawnego badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii dla Empiku, 16 proc. respondentów przewiduje, że w tym roku wyda na ten cel od 700 do nawet 1000 zł, a 6 proc. badanych twierdzi, że wydatki przekroczą 1000 zł.

Od kosztów związanych z przygotowaniem szkolnej wyprawki ma odciążyć rodziców program „Dobry start", który zakłada finansowe wsparcie w wysokości 300 zł.

300 plus przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców.

300 plus. Ile złożono wniosków?

Wnioski w sprawie 300 plus można składać od 1 lipca. Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ilu rodziców bądź opiekunów uczniów już to zrobiło.

– Według stanu na dzień 19 sierpnia br., liczba wniosków złożonych w ramach programu „Dobry Start" wyniosła 2 630 826 – informuje „Wprost" biuro prasowe resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że uprawnionych do skorzystania z 300 plus jest 4,4 mln dzieci. To oznacza, że na dwa tygodnie przez startem roku szkolnego wielu rodziców/opiekunów jeszcze nie złożyło wniosku o finansowe wsparcie na szkolną wyprawkę. Przypomnijmy, że wnioski w sprawie świadczenia można składać do końca listopada poprzez aplikację mobilną mZUS, dostępną na smartfony i tablety, przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

