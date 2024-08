800 plus dla obcokrajowców. Pobierają nie tylko Ukraińcy

Maleje liczba dzieci, których rodzice we wniosku o świadczenie „Rodzina 800 plus” wskazali obywatelstwo inne niż polskie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w pierwszej połowie tego roku dokonano wypłat na rzecz 370 887 obcokrajowców. To o 8,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wsparciem objęto 406,9 tys. dzieci. Suma wypłacanych środków wyniosła 1,689 mld zł, co z kolei oznacza wzrost o 60,8 proc. w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku, gdy wypłacano jeszcze 500 plus (przekazano wówczas 1,051 mld zł).

– Malejąca liczba dzieci uprawnionych do świadczenia to wynik tego, że część obcokrajowców, którzy swego czasu przyjechali do Polski, przeniosła się do innych krajów. W związku z tym trzeba sobie zadać ważne pytania. Czy chcemy zatrzymać u siebie część emigrantów z Europy Wschodniej, z naszego kręgu kulturowego? Czy też godzimy się z tym, że będą odpływać do państw bogatszych, które mogą im więcej zaoferować? Często te kraje mają też bardziej spójną politykę względem emigrantów niż Polska – mówi prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów i ekspert Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

800 plus nie tylko dla Ukraińców

Z danych ZUS wynika, że w pierwszym półroczu tego roku pieniądze wypłacono na rzecz 315,4 tys. ukraińskich dzieci, podczas gdy rok wcześniej ponad 362,7 tys. W okresie styczeń-czerwiec przeznaczono na nie 1,438 mld zł, wobec 927 mln zł rok wcześniej. Według ekspertów spadek liczby uprawnionych to prawdopodobnie wynik powrotu części obywateli Ukrainy do domu lub wyjazdu poza obszar naszego kraju.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu za pierwszą połowę tego roku obecne są dzieci z obywatelstwem białoruskim i rumuńskim (odpowiednio 24 458 i 4 899).

