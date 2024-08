Popularne chipsy wycofane ze sprzedaży. GIS apeluje do konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące zanieczyszczenia chipsów Przysnacki olejem termalnym. Instytucja apeluje do do konsumentów, by nie spożywali zanieczyszczonych partii produktów.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące zanieczyszczenia chipsów olejem termalnym. Chodzi o konkretne partie produktów Przysnacki Chipsy w Kotle prażone: Przysnacki Chipsy w Kotle prażone z solą morską partie: 533422, 533371, 533429, 533466, 533400, 533624, 533605, 533751, 533765, 533617



Przysnacki Chipsy w Kotle prażone z papryką czerwoną partie: 533421, 533370, 533530, 533467, 533401, 533622, 533604, 533750, 533764, 533975, 533618



Przysnacki Chipsy w Kotle prażone o smaku karmelizowana cebula partie: 533332, 533602



Przysnacki Chipsy w Kotle prażone cheddar z czerwoną cebulą partia: 533358, 533761, 533808, 533762, 533601



Przysnacki Chipsy w Kotle prażone kwaśna śmietana, partia: 533405



Przysnacki Chipsy w Kotle prażone o smaku kurki w kremowym sosie: 533759, 533812, 533760.

GIS o wycofanych chipsach – Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez producenta Intersnack Poland Sp. z o.o. wycofaniu wskazanych poniżej partii chipsów ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktów olejem termalnym dopuszczonym do incydentalnego kontaktu z żywnością zgodnie z certyfikatem NSF HT1. – czytamy w komunikacie GIS. Instytucja podaje, że producent niezwłocznie usunął usterkę, która była przyczyną zanieczyszczenia, jednak część produktów została wyprodukowana i wprowadzona do obrotu zanim usterka została wykryta. – Badania laboratoryjne produktów wyprodukowanych zanim wykryto usterkę wykazały podwyższony poziom węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych (MOAH) oraz węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (MOSH) – informuje GIS. Węglowodory olejów mineralnych, a w szczególności MOAH, to substancje potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności. – Producent po wykryciu zanieczyszczenia produktów niezwłocznie podjął działania w celu ich wycofania z obrotu. Powiadomił o incydencie Państwową Inspekcję Sanitarną, z którą współpracuje przy działaniach w odpowiedzi na tę sytuację – podaje GIS. Państwowa Inspekcja Sanitarna weryfikuje działania podjęte przez producenta. Instytucja apeluje do konsumentów, by nie spożywali partii produktów wskazanych w komunikacie.

