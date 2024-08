Ratujemy się chwilówkami. Takich kwot jeszcze nie było

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) opublikowało dane dotyczące pożyczek pozabankowych (tzw. chwilówek), które Polacy otrzymali w lipcu. Okazuje się, że w poprzednim miesiącu firmy pożyczkowe przyznały łącznie 1 216 tys. nowych pożyczek o wartości 1,883 mld zł. To oznacza, że firmy udzieliły o 7,9 proc. mniej chwilówek, ale ich wartość wzrosła o 31,9 proc. rok do roku.

twitter

Chwilówki. Rekordowy lipiec

Przez pierwsze siedem miesięcy tego roku firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na łączną kwotę 12,05 mld zł, co oznacza wzrost o 74,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

BIK podaje, że wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 8,236 mld zł (+60,4 proc. rok do roku), pożyczek celowych 3,411 mld zł (+126,9 proc. rok do roku), a kart i limitów pożyczkowych 0,402 mld zł (+60,9 proc. rok do roku).

Biuro podkreśla, że lipcowa wartość sprzedaży chwilówek (wspomniane 1,883 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w lipcu udzielono na kwotę 1,336 mld zł (również rekordowo), co oznaczało wzrost o 49,1 proc. w ujęciu rocznym. Wartość nowo udzielonych pożyczek celowych wzrosła o 6,4 proc. rok do roku. Zmniejszyła się natomiast kwota przyznanych kart i limitów pożyczkowych (spadek o 30,5 proc.).

– W lipcu br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 58,3% stanowiły pożyczki celowe, 41,0% pożyczki gotówkowe oraz 0,7% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 27,2% to pożyczki celowe, 71,0% pożyczki gotówkowe oraz 1,8% karty i limity pożyczkowe. Odmienna struktura liczbowa i wartościowa wskazuje na główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych – wyjaśnia BIK.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w lipcu br. wyniosła 2 684 zł i była o 17,9 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w lipcu zeszłego roku. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej pożyczki celowej wyniosła 724 zł i była o 37,1 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

Czytaj też:

Jednorazowe pieniądze za urodzenie dziecka. Ile można dostać w 2025 roku?Czytaj też:

Mama pięcioraczków z Horyńca pokazała „rachunek grozy”. Gigantyczna kwota za prąd