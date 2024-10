Unia Europejska pozywa Polskę. Kluczowy podatek w centrum sporu

Komisja Europejska postanowiła wnieść skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zarzucając opóźnienia w implementacji drugiego filaru globalnej reformy podatkowej. Problem dotyczy braku wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego, który miałby wynosić co najmniej 15 proc. dla międzynarodowych korporacji.

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę

Wraz z Polską, podobne zarzuty skierowano wobec Hiszpanii, Portugalii i Cypru, które również nie wdrożyły w odpowiednim czasie unijnej dyrektywy, mającej na celu ujednolicenie minimalnej stawki opodatkowania dla dużych przedsiębiorstw. Dyrektywa, która została zatwierdzona 1 stycznia, nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia krajowych przepisów dotyczących tzw. "filaru II" (Pillar II), mającego na celu ograniczenie konkurencji podatkowej między państwami.

Filar II, będący kluczowym elementem tej dyrektywy, zakłada minimalny poziom opodatkowania dla firm, których roczny obrót przekracza 750 mln euro. W praktyce oznacza to, że korporacje, które płacą mniej niż 15 proc. efektywnej stawki podatku w danym kraju, będą musiały uiścić dodatkowy podatek wyrównawczy. Przepisy te mają na celu przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej przez międzynarodowe koncerny, które często szukają możliwości przenoszenia zysków do państw o niskich stawkach podatkowych.

Komisja Europejska przyznała, że Polska oraz pozostałe kraje podejmują działania zmierzające do implementacji nowych przepisów, jednak dotychczas nie przedstawiły żadnych konkretnych środków prawnych, które by to realizowały.

Polski rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej wyrównawczego opodatkowania dużych grup międzynarodowych i krajowych już w kwietniu 2024 roku. Po zakończeniu konsultacji publicznych w maju, dokument trafił do Sejmu pod koniec września, co oznacza, że jego wdrożenie jest w toku. Zgodnie z planami, przepisy mają obowiązywać od stycznia 2025 roku, co pozwoli Polsce spełnić wymagania unijne, choć z pewnym opóźnieniem.

