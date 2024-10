7 nowych polskich milionerek. To one zadebiutowały na liście najbogatszych

104 mln zł, czyli o milion więcej niż przed rokiem, trzeba było mieć, żeby tym razem zadebiutować na naszej Liście 50 najbogatszych Polek. Taki majątek miała Agnieszka Radwańska, która uplasowała się na ostatnim miejscu naszego zestawienia. O trzy oczka wyprzedziła ją debiutująca w tym roku jej koleżanka po fachu, czyli Iga Świątek, pierwsza rakieta świata.

To w zasadzie jedyna z debiutantek, która nie jest związana z biznesem. Świątek przyznała w wywiadzie dla „Wprost”, że na razie nie ma głowy do inwestycji. Chociaż już trochę doradzała się w tej kwestii Radwańskiej, to przede wszystkim koncentruje się na grze i kolejnych turniejach.

Poniżej prezentujemy nowe polskie milionerki, które po raz pierwszy pojawiły się w naszym zestawieniu. Przy nazwisku podajemy miejsce, na którym zadebiutowały na liście oraz oszacowany przez nas majątek.