Konkurent Pepco pojawi się w kolejnym polskim mieście. Firma potwierdza

Jak już informowaliśmy, MR D.I.Y popularna sieć handlowa w Malezji z artykułami dla domu i do majsterkowania wchodzi na polski rynek. W listopadzie i w grudniu otwarte zostaną pierwsze sklepy w Krakowie, Zabrzu, oraz Piotrkowie Trybunalskim. – Wybór tych lokalizacji jest przemyślany – to popularne centra handlowe, z dużym ruchem klientów i bogatą ofertą najemców – przekazała w rozmowie z TVN24 Iwona Buchcic, marketing manager sieci MR D.I.Y.

MR D.I.Y w Warszawie?

Jak podał serwis dlahandlu.pl, sklepy MR D.I.Y zlokalizowane będą w takich miejscach jak: Galeria Bronowice w Krakowie, centrum handlowe Platan w Zabrzu oraz Focul Mall w Piotrkowie Trybunalskim.

Tymczasem jak ustaliła Wirtualna polska, malezyjska sieć otworzy swój sklep również w Warszawie. Na oficjalnej stronie firmy w zakładce "Kariera" można znaleźć m.in. ofertę pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca w Warszawie. Pracownik ma obsługiwać klientów, pracować na kasie, pomagać w przyjmowaniu towarów z magazynu centralnego i wykładać je na półki.

Stolica do tej pory nie pojawiała sie wśród potencjalnych lokalizacji Mr. D.I.Y. Firma w komentarzu dla portalu potwierdza, że plany ekspansji obejmują również Warszawę. – Aktualnie skupiamy się na otwarciach pierwszych sklepów MR.DIY w Polsce i nie chcemy jeszcze podawać konkretów dotyczących kolejnych lokalizacji. To, co mogę teraz powiedzieć, to że będą wśród nich duże miasta, takie jak Warszawa, miasta średniej wielkości, typu Bielsko-Biała, ale też mniejsze ośrodki, liczące 20 tys. mieszkańców – informuje Mr. DIY.

Konkurencja dla Pepco

MR D.I.Y. rozpoczęła działalność w 2005 roku od sklepu z narzędziami. Dziś ma ponad 4 tys. placówek na świecie. Działają one w: Malezji, Tajlandii, Brunei, Indonezji, Singapurze, Filipinach, Wietnamie, Kambodży, Indiach, Bangladeszu, Turcji i Hiszpanii. Polska będzie zatem 13 krajem na świecie i trzecim w Europie, w którym malezyjska sieć prowadzi działalność.

Sklepom malezyjskiej sieci przyjdzie konkurować na polskim rynku z dużą liczbą dyskontów Pepco, Action, czy Woolworth.

Czytaj też:

Niebezpieczny produkt z Pepco. „Może uszkodzić ciało”Czytaj też:

Action planuje wielkie zmiany. Jeszcze w tym roku