Konkurencja dla Pepco i Action coraz bliżej. Pierwsze sklepy już niebawem w Polsce

Jak już informowaliśmy, MR D.I.Y popularna sieć handlowa w Malezji z artykułami dla domu i do majsterkowania wchodzi na polski rynek. Pojawia się coraz więcej szczegółów w tej sprawie. W listopadzie i w grudniu otwarte zostaną pierwsze sklepy w Krakowie, Zabrzu, Piotrkowie Trybunalskim i Bielsku-Białej. – Wybór tych lokalizacji jest przemyślany – to popularne centra handlowe, z dużym ruchem klientów i bogatą ofertą najemców – przekazała w rozmowie z TVN24 Iwona Buchcic, marketing manager sieci MR D.I.Y.

Konkurencja dla Pepco i Action coraz bliżej

Odpowiedzialny za rozwój w MR D.I.Y. Leo Gan zwraca uwagę, że „Polska jest krajem oferującym sieciom handlowym atrakcyjne możliwości". – Rynek wykazuje wyraźne oznaki wzrostu, o czym świadczą rosnące obroty najemców i z roku na rok coraz lepsza odwiedzalność placówek handlowych. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z poziomu sprzedaży w sektorze dom i ogród, co jest podstawą do stabilnego i zrównoważonego wzrostu naszego biznesu – mówi Leo Gan, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

Gazeta przypomina, że MR D.I.Y. rozpoczęła działalność w 2005 roku od sklepu z narzędziami. Dziś ma ponad 4 tys. placówek na świecie. Działają one w: Malezji, Tajlandii, Brunei, Indonezji, Singapurze, Filipinach, Wietnamie, Kambodży, Indiach, Bangladeszu, Turcji i Hiszpanii. Polska będzie zatem 13 krajem na świecie i trzecim w Europie, w którym malezyjska sieć prowadzi działalność.

Plany dotyczące rozwoju sieci w naszym kraju są ambitne. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku MR.DIY zamierza otworzyć w Polsce łącznie 10 sklepów. Oferować one będą m.in. narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego i elektryczne, niezbędne artykuły do majsterkowania, akcesoria papiernicze, czy zabawki.

Sklepom malezyjskiej sieci przyjdzie konkurować na polskim rynku z dużą liczbą dyskontów Pepco, Action, czy Woolworth.

