Dobre wieści z rynku pracy. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w środę raport poświęcony sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. W dokumencie podano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 5 proc. To tyle samo co w sierpniu i w lipcu, kiedy to została przerwana trwająca cztery miesiące seria spadków i wróciliśmy do bezrobocia na poziomie 5 proc. (bezrobocie poniżej tej granicy odnotowano w czerwcu). Najnowsze dane GUS potwierdzają wcześniejszą prognozę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezrobocie w Polsce. Spadła liczba zarejestrowanych

Jak podał GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec września wyniosła 769,6 tys. Dane te są lepsze od tych przedstawionych przez resort pracy, zgodnie z którymi zarejestrowanych w końcówce poprzedniego miesiąca było 771 tys. osób. Pod koniec sierpnia zarejestrowanych było 772,3 tys. bezrobotnych.

Nowo zarejestrowanych bezrobotnych było pod koniec września 116,1 tys. osób. Pod tym względem nastąpił wzrost w stosunku do sierpnia, kiedy w bezrobotnych znalazło się 100,3 tys. nowych osób.

Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów pracy 80,8 tys. ofert zatrudnienia wobec 79,8 tys. ofert w sierpniu.

Polska wiceliderem

Tymczasem według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu zaledwie 2,9 proc. Lepsza sytuacja pod tym względem występuje jedynie w Czechach (2,6 proc.). Po drugiej stronie jest Hiszpania, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc. Średnia unijna to 5,9 proc.

Przypomnijmy, że Eurostat liczy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lat, które nie mają pracy, ale aktywnie jej poszukują w odniesieniu do wszystkich zawodowo aktywnych w danym kraju. Z kolei GUS mierzy stopę bezrobocia jako odsetek osób bez pracy, które są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne w odniesieniu do wszystkich mieszkańców Polski aktywnych zawodowo.

