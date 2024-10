Będzie więcej płatnych dróg. Zmiany już niebawem

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia sieci płatnych dróg krajowych lub ich odcinków oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Rozszerzenie sieci płatnych dróg

Opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenie przewiduje rozszerzenie od 1 listopada br. sieci dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Chodzi o drogi lub odcinki dróg klasy A (autostrady) i S (ekspresowe).

Należy podkreślić, że nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t oraz autobusów. Nie ma natomiast planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.

Resort infrastruktury przypomina, że do rozszerzenia sieci dróg płatnych zobowiązał się poprzedni rząd. Działanie zostało zaplanowane i zgłoszone jako jedno z tych, które Polska zamierza podjąć w ramach Krajowego Planu Odbudowy – reforma E2.1. Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego.

— Do tego działania zobowiązali się nasi poprzednicy w ramach realizacji kamienia milowego KPO. Rozszerzenie sieci dróg płatnych jest kontynuacją polityki obejmowania od 2011 r. nowo wybudowanych dróg opłatą elektroniczną. Sieć nie była rozszerzana od 2017 r., a od tego czasu w Polsce oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg krajowych – autostrad i dróg ekspresowych – podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Co istotne, wpływy z opłat za przejazd pojazdów ciężkich i autobusów trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa nowych dróg i remonty istniejącej sieci — dodaje.

Opłata jest oparta na zasadach „korzystający płaci” oraz „zanieczyszczający płaci” – stawki za przejazd są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin.

Zwiększenie sieci płatnych dróg o 1,6 tys. km

Resort podaje, że długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to ok. 1,6 tys. km. Obecnie opłaty są pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii. – Po rozszerzeniu sieci będziemy mieć więc w Polsce ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną – podsumowuje Ministerstwo Infrastruktury.

Pobór opłat w systemie e-TOLL odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drodze.

