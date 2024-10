Metro w kolejnym dużym polskim mieście. Słowa wiceministra nie napawają optymizmem

Przyspieszenie prac nad budową metra w Krakowie zapowiedział pod koniec sierpnia nowy prezydent miasta Aleksander Miszalski. Samorządowiec przypomniał, że wstępne prace w tym zakresie ruszyły po referendum zorganizowanym 10 lat temu (w przeprowadzonym w maju 2014 roku głosowaniu, ponad 55 proc. mieszkańców opowiedziało się za budową metra). Proces ten – jak stwierdził samorządowiec – „postępował nie tak dynamicznie, jak można było oczekiwać".

Budowa metra w Krakowie miałaby ruszyć po 2025 roku. Do tego czasu ma zostać uzyskana decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla pierwszego odcinka metra.

Metro w Krakowie. Co z rządowym finansowaniem?

Tymczasem kilka tygodni temu poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz złożył interpelację poselską dotyczącą finansowego wsparcia przez rząd w tej sprawie. Poseł powołał się na wcześniejsze zapewnienia premiera Donalda Tuska, który na początku tego roku podczas wizyty w Krakowie miał zadeklarować, że "Rada Ministrów zapewni wsparcie finansowe państwa dla przedsięwzięcia budowy metra w Krakowie". Komarewicz w interpelacji zwrócił uwagę, że "koszt pierwszego etapu inwestycji, a więc tzw. centralnego odcinka, ma kosztować 13,5 miliarda złotych". W związku z tym poseł zapytał o wysokość środków zabezpieczonych na wsparcie inwestycji budowy metra w Krakowie w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok oraz o plany przeznaczenia środków na ten cel w kolejnych latach budżetowych.

Odpowiedzi udzielił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Jak podaje Money.pl, wiceszef resortu napisał, że „dotychczas Wojewoda Małopolski nie wystąpił do Ministra Finansów o środki na budowę metra w Krakowie". Malepszak przypomniał, że dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków krajowych budżetu państwa odbywa się na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, w tym przypadku wojewody małopolskiego, podczas gdy minister finansów "nie ma prawnych możliwości bezpośredniego przekazania środków poszczególnym podmiotom (w tym JST)". W odpowiedzi zaznaczono, że "dysponent części budżetowej właściwy jest do wstępnego rozpatrzenia wniosku w kontekście uzasadnienia zgłoszonego zapotrzebowania na środki budżetowe, jak również pod względem spełnienia wymogów formalnoprawnych w zakresie możliwości dofinansowania danego przedsięwzięcia i jego montażu finansowego".

Wiceminister infrastruktury przypomniał również o istniejących instrumentach finansowych skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, zaznaczając jednocześnie, że żaden z nich nie przewiduje finansowania budowy metra w Krakowie. Wskazano tu m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Fundusz Kolejowy, rezerwa subwencji ogólnej oraz środki na przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z III Igrzyskami Europejskimi w 2023 roku.

Jak zauważa Money.pl w odpowiedzi nie odniesiono się bezpośrednio do wcześniejszych deklaracji premiera ws. finansowego wsparcia dla budowy metra w Krakowie. Odpowiedź wiceministra sugeruje, że na ten moment nie ma konkretnych planów finansowania tej inwestycji ze środków budżetu państwa, a ewentualne wsparcie będzie uzależnione od inicjatywy wojewody małopolskiego i decyzji ministra finansów.

Pierwsze spotkanie rady ds. budowy metra

Tymczasem w poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej ds. Budowy Metra w Krakowie. Prezydent miasta wręczył jej członkom akty powołania. Jak podaje krakowski magistrat, pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny. Zespoły tematyczne będą się zajmować konkretnymi rozwiązaniami, których zastosowanie będzie niezbędne podczas inwestycji.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta w pierwszym etapie będzie realizowany środkowy, ok. 6-kilometrowy odcinek pierwszej linii metra wschód–zachód, biegnący od ronda Młyńskiego do ul. Piastowskiej. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości i kosztować ok. 13 mld zł. Tabor ma kosztować ok. 1,5 mld zł.

