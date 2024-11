Wielka awaria w polskim banku. Nie działa aplikacja i płatności kartą

29 listopada, około godz. 11, klienci banku zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do aplikacji mobilnej, jak i płatności kartą. Około południa niedogodności dotykały już tysięcy klientów.

W świecie, gdzie codzienne płatności i dostęp do finansów odbywają się za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej, każda awaria systemów bankowych wywołuje lawinę problemów. Tak właśnie dzieje się obecnie z Bankiem Pekao S.A., który zmaga się z technicznymi trudnościami. Klienci banku skarżą się na brak możliwości dokonywania płatności kartą oraz niedostępność aplikacji mobilnej, co wprawia ich w konsternację i zmusza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Dla wielu z nich oznacza to nie tylko chwilowe niedogodności, ale też konieczność przemyślenia, jak bardzo jesteśmy zależni od technologii w finansach.

Cień współczesnej cyfryzacji

Nie od dziś wiadomo, że cyfryzacja sektora bankowego to obosieczny miecz. Z jednej strony oferuje niespotykaną wcześniej wygodę – możliwość zarządzania finansami z dowolnego miejsca na świecie, bez kolejek i papierologii. Z drugiej strony, każda awaria systemów uświadamia nam, jak kruche jest to technologiczne imperium. Awaria w Banku Pekao S.A. to przykład na to, jak złożoność systemów finansowych może prowadzić do problemów, które dotykają setek tysięcy ludzi w jednym momencie. Utrudnione płatności kartą oznaczają opóźnienia w sklepach, trudności w tankowaniu paliwa czy nieudane zakupy online. W takich chwilach z pozoru banalne czynności, jak posiadanie gotówki w portfelu, nabierają nowego znaczenia.

Bank pracuje nad rozwiązaniem problemu

Bank Pekao S.A., świadomy powagi sytuacji, podjął działania, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność swoich usług. Jednak dla klientów liczy się przede wszystkim czas – każda minuta oczekiwania na naprawę to kolejne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Bank zapewnia, że awaria jest priorytetem i że specjaliści intensywnie pracują nad jej usunięciem.

"Dziękujemy za zgłoszenie, napotkaliśmy utrudnienia, pracujemy nad przywróceniem działania systemów" – poinformował w komunikacie Bank Pekao.

Bank Pekao S.A. Ilu ma klientów?

Bank Pekao S.A. obsługuje ponad 5 mln klientów. W 2023 r. liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 3.3 mln, co oznacza, że cel strategiczny na 2024 r. (3,2 mln) został osiągnięty przed terminem. Warto zauważyć, że w 2023 r. bank otworzył 583 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych, z czego 204 tys. dla osób poniżej 26. roku życia.

