Niższe oprocentowanie na lokatach nie zraża Polaków. Zaskakujące dane NBP

Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), które przytacza Bankier.pl wynika, że w październiku wpłacono na lokaty terminowe w sumie ponad 85,83 mld zł, co jest jednym z lepszych wyników na przestrzeni ostatniego roku i o ponad 3 mld wyższym niż we wrześniu, kiedy to wpłacono łącznie 82,63 mld zł. Aż 56 proc. tej kwoty trafiło na lokaty z terminem obowiązywania dłuższym niż miesiąc, ale nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Portal zwraca uwagę, że w październiku – w porównaniu z wrześniem – nastąpił spadek wpłacanych oszczędności na lokaty na okres do 1 miesiąca. Wysokość wpłat wyniosła 11,53 mld zł, co oznacza spadek o 4,13 mld zł w stosunku do września, kiedy to wpłacono 15,66 mld zł. Z drugiej strony odnotowano znaczący wzrost zainteresowania, jeśli chodzi o lokaty na terminy powyżej miesiąca do 3 miesięcy włącznie. Wysokość wpłat wyniosła 48,20 mld zł, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 41,69 mld zł, czyli o 6,51 mld zł mniej. To rekord wpłat na ten okres, licząc od momentu startu publikowanych tego typu danych przez bank centralny.

Lokaty w październiku. Średnia 4 proc.

Średnia stawka otwartych w październiku br. depozytów wyniosła dokładnie 4 proc. w skali roku. To kolejny spadek tego parametru, tym razem o 0,06 pkt proc. w skali miesiąca. Największy spadek dotyczy lokat na najkrótsze terminy, czyli na okres nie dłuższy niż miesiąc. Jeszcze we wrześniu średnia stawka dla wszystkich otwartych wówczas lokat na ten termin wynosiła 4,01 proc. w skali roku. W październiku nastąpił spadek do poziomu 3,75 proc. rocznie. Poprawę odnotowały natomiast lokaty na termin dłuższy niż 3 miesiące do 6 miesięcy. W październiku średnia stawka dla lokat na ten termin wyniosła 4,27 proc. w skali roku, podczas gdy we wrześniu było to 4,25 proc. rocznie.

Czytaj też:

O obniżce stóp procentowych możemy na razie zapomnieć? Gorzkie słowa GlapińskiegoCzytaj też:

Aż 8,5 proc. na lokacie. Trzeba się jednak pospieszyć