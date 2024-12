300 plus. Mniej dzieci otrzymało w tym roku środki na wyprawkę

30 listopada zakończono przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start". Przypomnijmy, że funkcjonujący od 2018 roku program zakłada finansowe wsparcie w wysokości 300 zł (stąd określany jest również jako 300 plus) na przygotowanie szkolnej wyprawki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 300 plus nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie – podobnie jak 800 plus – przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców.

300 plus. Ile dzieci otrzymało pieniądze?

Z danych przekazanych „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca listopada 300 plus przyznano 4 660 840 dzieciom, a wypłacono 4 627 272 dzieciom. Warto przypomnieć, że pieniądze trafiają na wskazany przez rodziców numer konta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Z danych przekazanych nam przez resort wynika, że w zeszłym roku świadczenie wypłacono 4 639 793 dzieciom, czyli o 12,5 tys. więcej niż w tym roku. Nie wiadomo, czy ma to związek z faktem, iż część przesłanych wniosków nie została jeszcze zweryfikowana, czy też może jest to efekt obowiązujących od niedawna przepisów zgodnie z którymi 300 plus (podobnie jak 800 plus) nie otrzymują dzieci z ukraińskich rodzin, które nie uczęszczają do polskich szkół.

Wnioski ws. 300 plus można było składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących kanałów:

portal PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczna.

Z przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) jest zdania, że 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 30 proc. respondentów, a 23,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

20 tys. osób straciło 800 plus. Efekt nowych przepisówCzytaj też:

Część rodziców otrzymuje 400 plus. Kiedy ZUS zmniejsza popularne świadczenie?