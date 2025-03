Citigroup w opałach. 81 bilionów na koncie klienta przez błąd systemu

Amerykański gigant bankowy Citigroup omyłkowo przypisał klientowi astronomiczną kwotę 81 bilionów dolarów, choć faktyczna transakcja miała wynosić jedynie 280 dolarów. Błąd wystąpił w kwietniu ubiegłego roku i, jak podaje "Financial Times", został początkowo przeoczony przez dwóch pracowników odpowiedzialnych za weryfikację przelewów.

Nieprawidłowość dostrzeżono dopiero po 90 minutach, gdy trzeci pracownik zauważył niezgodność. Korekta transakcji zajęła kilka godzin, jednak środki nie opuściły banku. O całej sytuacji poinformowano Rezerwę Federalną oraz Urząd Kontrolera Waluty (OCC).

Citi komentuje błąd

W oświadczeniu przesłanym agencji Reuters, Citigroup wyjaśniło, że incydent wynikał z błędnego wprowadzenia danych i został szybko wykryty oraz unieważniony. Bank zapewnił, że zdarzenie nie miało żadnego wpływu na kondycję finansową instytucji ani na klienta, na którego koncie omyłkowo zaksięgowano astronomiczną kwotę.

Mimo że środki nigdy nie zostały faktycznie wypłacone, sytuacja budzi pytania o skuteczność procedur kontrolnych i bezpieczeństwo operacji bankowych.

Seria błędów w Citigroup

Jak wynika z raportu wewnętrznego, do którego dotarł "Financial Times", w samym 2024 roku bank odnotował 10 podobnych przypadków, w których omyłkowo mogło dojść do utraty kwoty rzędu miliarda dolarów lub więcej. Dla porównania, w 2023 roku miało miejsce 13 takich incydentów.

Jednym z najgłośniejszych błędów Citi była pomyłka z 2020 roku, kiedy bank przypadkowo przelał 900 milionów dolarów na rachunki wierzycieli firmy kosmetycznej Revlon. Wówczas część odbiorców odmówiła zwrotu pieniędzy, a bank stracił setki milionów dolarów.

W tym samym roku amerykańskie organy regulacyjne nałożyły na Citigroup karę w wysokości 400 milionów dolarów za niedostateczną kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem i procedurami wewnętrznymi. Problemy te przyczyniły się do dymisji ówczesnego dyrektora generalnego Michaela Corbata w 2021 roku.

Co dalej z Citigroup?

Citi nadal zmaga się z problemami systemowymi i kontrolnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla stabilności operacji banku. Mimo zapewnień o skuteczności procedur nadzorczych, coraz częstsze przypadki błędnych przelewów na ogromne kwoty podważają zaufanie klientów oraz nadzoru finansowego.

Eksperci podkreślają, że tego rodzaju pomyłki mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji finansowych, jeśli w przyszłości środki rzeczywiście trafiłyby do odbiorców, którzy odmówiliby ich zwrotu.

