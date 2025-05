Rewolucja w transporcie? Polskie firmy mogą zgarnąć nawet 750 tys. zł

Polskie firmy mogą liczyć na znaczne dofinansowanie zakupu lub leasingu zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych.

„Od 30 maja 2025 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 o budżecie 2 mld zł, realizowanego przez NFOŚiGW ze środków Funduszu Modernizacyjnego” – informuje w poście na platformie X Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

twitter

Ruszył program wsparcia dla transportu zeroemisyjnego

Nabór potrwa od 30 maja 2025 r. do 30 czerwca 2029 r. Wsparcie może wynieść nawet 750 tys. zł na firmę, w zależności od jej wielkości oraz rodzaju pojazdu. Inicjatywa ta stanowi kluczowy element transformacji sektora transportu ciężkiego w kierunku zeroemisyjności.

– Program wsparcia inwestycji w zeroemisyjne ciężarówki jest elementem kompleksowej oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego. 31 marca uruchomiliśmy programy wsparcia dla rozwoju infrastruktury sieciowej i ładowania pojazdów ciężkich. Przyczyniają się one do transformacji polskiego sektora transportu, a tym samym do poprawy jakości powietrza oraz wzrostu jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Pozwolą również na realizację celów wskazanych w unijnym rozporządzeniu AFIR dotyczącym rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – powiedział Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Transport zeroemisyjny – wysokość dofinansowania

„Beneficjentami programu mogą zostać przedsiębiorcy. Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 15 proc. budżetu określonego dla naboru” – informuje NFOŚiGW.

Dofinansowanie obejmuje różnicę w kosztach pomiędzy tradycyjnym pojazdem spalinowym a zeroemisyjnym, np. elektrycznym lub wodorowym.

– W przypadku leasingu chodzi o wsparcie przy opłacie wstępnej, jaką określa umowa leasingowa — wyjaśnia Fundusz.

Program obejmuje pojazdy kategorii N2 i N3, napędzane wyłącznie:

energią elektryczną z akumulatorów ładowanych zewnętrznie,

energią z ogniw paliwowych zasilanych wodorem,

lub silnikiem, którego praca nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj też:

Zmiany w rachunkach za prąd i instalacje OZE bez koncesji. Rząd wprowadza rewolucyjne zmiany

Transport zeroemisyjny – wyższe wsparcie dla mniejszych firm

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać pokrycie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, średnie – do 50 proc., a mikro i małe – nawet do 60 proc. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku leasingu. Maksymalne wsparcie finansowe wynosi od 400 tys. zł do 750 tys. zł, a jego dokładna wartość uzależniona jest od typu pojazdu i kategorii przedsiębiorstwa. Program ma na celu nie tylko obniżenie emisji w sektorze transportu, ale także wsparcie konkurencyjności polskich firm w dobie zielonej transformacji.

Zakup pojazdu zeroemisyjnego:

do 30 proc. w przypadku dużego przedsiębiorstwa,

do 50 proc. w przypadku średniego przedsiębiorstwa,

do 60 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa,

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2,

750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3.

Leasing pojazdu zeroemisyjnego:

do 30 proc. w przypadku dużego przedsiębiorstwa,

do 50 proc. w przypadku średniego przedsiębiorstwa,

do 60 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa,

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 oraz nie więcej niż opłata wstępna,

750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3 oraz nie więcej niż opłata wstępna.

Czytaj też:

Ekoniespodzianki na parkingach sieci Kaufland. Jest ich prawie 100Czytaj też:

Butelki i puszki za rabat? Lidl uruchamia system kaucyjny w całej Polsce