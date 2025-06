Rośnie import aut używanych. Z tych krajów sprowadzamy najczęściej

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego (IBRM) Samar wynika, że w maju zarejestrowano w Polsce 80 459 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To o 2 proc. więcej niż w maju ubiegłego roku. Zdecydowana większość, bo 88,72 proc. sprowadzonych z zagranicy aut, to samochody osobowe.

W okresie styczeń – maj 2025 roku sprowadzono do Polski 408 264 używanych aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, co oznacza wzrost o 1,4 proc. względem analogicznego okresu 2024 roku. Zdecydowana większość importowanych pojazdów stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano 367 tys. 607 sztuk (o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem). Instytut zwraca uwagę na import samochodów użytkowych – 40 tys. 657 sztuk, aż o 13,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Samar wskazuje, że jeśli tempo importu się nie załamie, na koniec roku suma importowanych aut do 3,5 tony przekroczy 1 milion sztuk.

Samar informuje również, że wiek importowanych aut ustabilizował się i wynosi obecnie 12,11 roku. Decydujący wpływ na taki – wciąż jednak zaawansowany – wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (12,52 roku). Instytut zwraca uwagę na wyraźnie rosnący popyt na używane samochody elektryczne (wzrost o 34,7 proc.).

Skąd sprowadzamy auta? Jeden kraj liderem

Najwięcej używanych pojazdów zarejestrowanych w tym roku sprowadzono z Niemiec, które wyraźnie wyprzedziły Francję i USA.

TOP 5 krajów, w których w 2025 roku najczęściej importowane są samochody do Polski.

Niemcy (212 471 sztuk),

Francja (42 978 sztuk),

USA (30 089 sztuk),

Belgia (27 781 sztuk),

Holandia (21 055 sztuk).

– Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,1 proc. Uwagę zwraca utrzymujący się rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych (+14,0 proc.), jak i z Kanady (+14,5 proc.). Co więcej, Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w TOP3. Na koniec 2024 roku to miejsce zajmowała jeszcze Belgia. Rekordowe tempo wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowała Estonia (+48,6 proc.), choć sam wolumen jest bardzo niski – 566 sztuk. Drastyczne spadki wykazały natomiast kraje skandynawskie: Norwegia (-22,8 proc.) i Szwecja (-21,6 proc.) – podsumowuje Samar.

