Nowe auta, wyższe składki. Kierowcy są wściekli

Choć nowoczesne systemy bezpieczeństwa w samochodach codziennie zapobiegają wielu wypadkom, kierowcy muszą za nie słono płacić – i to nie tylko przy zakupie auta. Paradoksalnie, im nowocześniejszy pojazd, tym wyższa składka za ubezpieczenie OC i AC. Mimo że technologie ratują życie i zmniejszają liczbę kolizji, to same w sobie podnoszą koszty likwidacji szkód.

Auta droższe w naprawie

Ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z cen wymiany uszkodzonych kamer, radarów czy czujników. Nowoczesne auta są droższe w naprawie, ponieważ wiele elementów bezpieczeństwa montowanych jest w newralgicznych punktach – np. w przednim zderzaku. W przypadku nawet drobnej stłuczki naprawa uszkodzonych modułów może kosztować kilka tysięcy złotych. Problemem jest też to, że niewiele serwisów potrafi wykonać precyzyjną kalibrację takich systemów, co dodatkowo podbija koszty.

Przykład z rynku brytyjskiego pokazuje skalę problemu – w ciągu pięciu lat liczba wypadków spadła tam o 25 proc., ale wartość wypłacanych odszkodowań wzrosła o 60 proc. W Polsce skutkuje to systematycznymi podwyżkami stawek OC – według ekspertów składki rosną co miesiąc nawet o kilkadziesiąt złotych.

Obowiązkowe wyposażenie

Dodatkowym obciążeniem dla kierowców są obowiązkowe wyposażenia, których wymaga Unia Europejska. Producenci muszą instalować w nowych autach liczne systemy wspomagające, by uzyskać homologację. To winduje ceny pojazdów i ubezpieczeń. W efekcie z rynku znikają najtańsze modele, a składki OC i AC rosną.

Paradoksalnie – wielu kierowców z tych systemów po prostu nie korzysta. Częste alarmy, dźwięki i ostrzeżenia bywają uciążliwe, dlatego producenci zaczęli wprowadzać opcje ich szybkiego wyłączania – nawet fizycznymi przyciskami. Mimo to koszt ich istnienia w aucie wciąż wpływa na wysokość składek. Kierowcy płacą więc coraz więcej za technologie, które nie zawsze są aktywne w codziennej jeździe.

