ZUS wypłaca 654 zł co miesiąc. Wystarczy spełnić jeden warunek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek dla osób, które straciły oboje rodziców i pobierają po nich rentę rodzinną. Wsparcie to przyznawane jest również w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane jest po matce, a ojciec pozostaje nieznany. Dodatek ten, choć nie należy do najczęściej omawianych świadczeń, może znacznie zwiększyć comiesięczne wpływy beneficjenta.

Komu przysługuje świadczenie?

Wysokość dodatku jest stała, jednak co roku podlega waloryzacji, podobnie jak renta rodzinna. Ostatnia podwyżka miała miejsce w marcu – po niej kwota dodatku wzrosła do 654,48 zł miesięcznie. Tyle ZUS będzie wypłacał co miesiąc aż do końca lutego 2026 roku. Następna zmiana wysokości świadczenia nastąpi wraz z kolejną marcową waloryzacją.

Świadczenie przysługuje bez względu na wiek osoby uprawnionej, dlatego może je otrzymać zarówno dziecko, jak i osoba dorosła. Nie istnieje też żaden próg dochodowy, który ograniczałby możliwość pobierania dodatku. Ważne jest jedynie to, aby spełniony był warunek pobierania renty rodzinnej po zmarłych rodzicach. Co istotne, liczba uprawnionych nie wpływa na decyzję o wypłacie – jeśli kilkoro dzieci pobiera rentę po tych samych rodzicach, każde z nich ma prawo do dodatku w pełnej wysokości.

Prawo do renty rodzinnej

Dodatek przysługuje do momentu, w którym dana osoba ma prawo do renty rodzinnej. W przypadku uczących się osób, granicą wieku jest 25. rok życia. Po jego osiągnięciu – lub zakończeniu nauki wcześniej – prawo do renty oraz dodatku wygasa.

ZUS podkreśla, że dodatek dla sieroty zupełnej jest integralną częścią systemu świadczeń rodzinnych i jego celem jest złagodzenie skutków utraty obojga rodziców. W praktyce oznacza to comiesięczne wsparcie przekraczające 650 zł, które nie wymaga dodatkowych warunków dotyczących dochodów ani wieku. Wystarczy spełnić wymogi związane z rentą rodzinną i okolicznościami śmierci obojga rodziców.

Czytaj też:

W tych terminach ZUS wypłaci rentę wdowią. Zacznie się 1 lipcaCzytaj też:

Darmowe leczenie tylko przez 30 dni? Sprawdź, co zrobić, by nie płacić